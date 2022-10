Film Fest Gent bekroont Franse Oscarkandidaat ‘Saint Omer’

De hoofdprijs op Film Fest Gent gaat naar ‘Saint Omer’ van de Franse filmmaakster Alice Diop. De prijs voor beste filmmuziek is voor de score die Tobias Koch en Jannik Giger schreven voor de Zwitserse film Drii winter.

De prijs voor beste film op het 49ste filmfestival van Gent is voor het Franse rechtbankdrama Saint Omer. De jury onder leiding van de Britse filmmaakster Clio Barnard werd ‘gegrepen door de rigueur en de ingetogenheid in zowel de regie als de performances in deze uitzonderlijke film.’

Voor de Franse filmmaakster Alice Diop is het alweer een opsteker, nadat haar film eerder werd bekroond op het filmfestival van Venetië. De film is de Franse inzending voor de Oscar voor beste internationale film - en meteen een grote kanshebber. De Belgische inzending, Close, deed niet mee voor de prijzen in Gent, waar het wel het festival mocht openen.

Saint Omer is de eerste fictiefilm van Diop, die de voorbije jaren documentaires maakte over de Parijse banlieues. De dochter van Senegalese ouders groeide op in ‘la Cité des 3000’ in Aulnay-sous-Bois. Ook voor Saint Omer inspireerde ze zich op ware feiten: in 2013 liet een vrouw haar baby van 15 maanden oud achter op een strand, om vervolgens meegenomen te worden door de vloed. De film gaat over een zwangere academica die een rechtszaak over een zeer gelijkaardig incident volgt.

De jury zag ‘een drama dat naar de keel grijpt en nog lang blijft nazinderen’. ‘De regisseur gebruikt het decor van de rechtszaal om de complexiteit van maatschappelijke vooroordelen en onderdrukking, en onderzoekt de verregaande impact van anders-zijn, schaamte en demonisering in een originele en vernieuwende rechtbankfilm.’

Ruben Aerts, filmrecensent van deze krant, apprecieerde eerder al de verrassende invalshoek van dit rechtbankdrama. ‘Eerder dan de moordenares van een baby ontmaskert de film de vooringenomen buitenwereld’, zo schreef hij vanuit Venetië.

De Grand Prix is de hoogste bekroning op Film Fest Gent. De Belgische distributeur van de film is Cherry Pickers, gespecialiseerd in uitdagende auteurscinema. De distributeur krijgt nu een extra ondersteuning van 20.000 euro om de film uit te brengen op 30 november, en nog eens 27.500 euro voor een mediacampagne.

Met enkele ‘speciale vermeldingen’ wou de jury nog twee bijzondere films een hart onder de riem steken. Het gaat om de Oekraïense Oscarinzending Klondike van Maryna Er Gorbach, die voor een Belgische release is gepland op 8 maart. De film speelt zich af in de Donbass, op het moment dat het vliegtuig van Malaysia Airlines in 2014 werd neergehaald door een raket. Tengo sueños eléctricos is dan weer een film van de Costa Ricaanse regisseuse Valentina Maurel, die haar filmstudies volbracht in Brussel. Deze Costa Ricaans-Belgische co-productie zou in onze bioscopen uitkomen in mei volgend jaar.

Muziek

Vanavond sluit het 49ste filmfestival van Gent af met She said, een verfilming van het gelijknamige boek over het journalistieke onderzoek naar het seksueel misbruik van Harvey Weinstein. De journalisten Megan Twohey en Jodi Kantor worden vertolkt door Hollywoodactrices Carey Mulligan en Zoe Kazan. Zaterdagavond volgen dan nog de World Soundtrack Awards, de jaarlijkse hoogmis van de filmmuziek. Eregast dit jaar is Mark Isham, die onder andere de muziek schreef voor The black dahlia van Brian De Palma en voor Judas and the black messiah Shaka King.

De prijs voor beste filmmuziek op het festival is wel al bekend: de Georges Delerue Award gaat naar Drii winter van Michael Koch, met een score die werd geschreven door Tobias Koch en Jannik Giger. De film komt uit op 9 november.