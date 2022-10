Na een lange ‘introspectie’ liet Sihame El Kaouakibi plots weer van zich horen. Haar sterk gemediatiseerde klaagzang botst op politieke ergernis en onbehagen bij de VRT, die twijfelt over de aankoop van een documentaire over de gevallen politica.

(haalt diep adem) ‘Ik sta hier weer omdat ik nu pas weer kan staan. Al is het nog een beetje wankel. Afgelopen periode voelde alsof het licht in mij doofde. En ik geef toe: ik was lang lamgeslagen: 19 ...