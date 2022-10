Valerie Van Peel is rechtgestaan en ontploft, niet zo beheerst als ze zelf wou

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Audit (1)

Als je de burgemeester van Moorsleden, Ward Vergote (Visie), hoort, moet er maar eens een audit komen naar Audit Vlaanderen zelf. Vergote wordt door de auditdienst beschuldigd van belangenvermenging bij de aankoop van vastgoed. Hijzelf sloeg in de gemeenteraad terug. ‘Audit Vlaanderen heeft fouten gemaakt’, zei hij.

Vergote ontkent dat hij als burgemeester voorkennis had over het stuk grond dat hij had gekocht. ‘De informatie over de aard van de grond (landbouw) en de mogelijke verandering ervan naar ambachtsgrond was in principe openbaar’, zei hij volgens de Krant van West-Vlaanderen. ‘Je moest een geëngageerd burger zijn om die documenten op te vragen en te lezen. Maar ze waren wel voor het publiek beschikbaar.’

Degoutant

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel komt op Twitter terug op haar uithaal naar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken in de Kamer. Van Peel noemde de uithalen van Van Grieken naar minister Meryame Kitir (Vooruit) ‘degoutant’.

‘Ik ontplof als ik iemand zie uithalen naar een persoon die al op de grond ligt. Ik ben dat constant oordelen over anderen - zeker als je niet alle feiten kent - beu’, schrijft Van Peel. ‘En ja, ik zou willen dat ik dat op zo’n moment meer beheerst kon. Maar onrecht tegenover iemand die zichzelf niet kan verdedigen, triggert bij mij een enorme kwaadheid. Het maakt niet uit over wie het gaat of wie de woorden uitspreekt, ik zal altijd rechtstaan op zo’n moment.’

Van Peel vindt niet dat ze zelf iets fouts deed. ‘Ik heb het woord gevraagd en gekregen. Meer speelt er reglementair vanuit mijn positie op dat moment niet.’

Audit (2)

Vergote geeft toe dat hij de documenten heeft ondertekend die mee de toekomst van het stuk grond bepaalden. ‘Natuurlijk heb ik die documenten ondertekend. Ieder document van een gemeenteraad, overleg of schepencollege moet ondertekend worden door de algemeen directeur en de burgemeester’, zegt hij. ‘Anders is het volgens het Decreet Lokaal Bestuur niet geldig. Dus logischerwijze staat mijn handtekening daaronder.’

Tot de laatste dag

Bert Maertens (N-VA), burgemeester van Izegem, ontwapent niet in de aanloop naar de volgende discussie over de Ventilus-hoogspanningslijn. ‘Ik zal alleszins tot de laatste dag blijven strijden voor een ondergrondse kabel. En ik niet alleen’, zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. ‘Ik heb steun van alle burgemeesters en andere West-Vlaamse N-VA’ers. Zuhal, Jan en Bart weten dat. Zuhal is hier trouwens geweest. Ze weet hoe gevoelig de zaak ligt.’

Audit (3)

Het derde argument van Vergote klinkt nog meer als een bekentenis. ‘De verandering van de aard van de grond van landbouw naar ambachtsgrond kwam inderdaad ter sprake op verschillende vergaderingen’, erkent hij. ‘Ik had daar in de eerste plaats niet mogen zijn en even naar buiten moeten gaan. Daar heb ik inderdaad een fout gemaakt. Mijn excuses voor die slordigheid.’