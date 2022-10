De ministers van Energie en de Commissie krijgen de opdracht van de Europese leiders snel werk te maken van een reeks maatregelen om de energieprijzen verder te doen dalen, inclusief een tijdelijke prijscorridor voor gas.

Het had weer heel wat voeten in de aarde, maar na urenlange onderhandelingen kon Charles Michel vrijdagmorgen om 2.10 uur aankondigen dat de 27 leiders het eens geworden zijn over maatregelen om ‘de energieprijzen ...