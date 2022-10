Wat eten we volgende week? We doen alsof het al herfstvakantie is, met gemberkoekjes en wortelsoep

Met nog één week te gaan tot de herfstvakantie, kun je evengoed doen alsof het al vakantie is. Oké, je moet nog hier en daar iets bijwonen en afwerken, maar trek er je wandelschoenen voor aan, steek een gemberkoekje in je zak en laat je gedachten dwarrelen over de grenzeloze mogelijkheden om straks bij het thuiskomen een paar herfstsmaken tot iets gezelligs te combineren.

MAANDAG

Op een grote paddenstoel

Als je in de winkel mooie portobello-paddenstoelen ziet liggen, dan loont het altijd om die mee te nemen naar huis. Ze blijven in de koelkast makkelijk een paar dagen goed en komen geweldig van pas wanneer je niet veel tijd of concentratie hebt om te koken. Hoe makkelijk dat kan zijn, toont dit beproefde losse-polsrecept, waarvoor je je favoriete koelkastvoorraad kunt gebruiken om tot een leuke gevulde paddenstoel te komen. Ik zou er een groene salade met vinaigrette bij maken, en aardappelpuree, lookbroodjes of stokbrood.

DINSDAG

Boter, salie, klaar

Nog zo’n makkelijke manier om op donkere avonden een feestje te creëren: laat boter bruinen, pluk wat salie en breng er een schaal gnocchi of pasta mee op smaak. Geroosterde pompoen is hier lekker bij, vis ook, en als je nog groene salade over hebt van gisteren, dan is dat een prima extraatje om wat frisheid te brengen naast al die stevige herfstige smaken. Of snijd kraakverse boerenkool in flinterdunne linten en masseer er citroensap, peper, zout, olijfolie en fijn geraspte parmezaan door: een van mijn favoriete bijgerechten in de koude maanden, en nog een vitaminebom ook.

WOENSDAG

Kauw van jou

Een moeilijk te vertalen Engels woord is chewy, voor gebak dat niet krokant is, maar ook niet sponzig of brokkelig: er zit een licht elastische stevigheid in, net genoeg om lekker te kunnen kauwen. Voor gemberkoekjes is het een uitstekende kwaliteit, dus heeft Barbara Serulus dit recept ontwikkeld om optimale chewiness te bewerkstelligen. Daarvoor heb je melasse nodig, een donkere stroop met een diepe smaak waarvoor je best al even binnenspringt in de biowinkel, of die je online kunt bestellen.

DONDERDAG

Soep die alles dragen kan

Of je er nu wortel, pompoen of zoete aardappel voor gebruikt, oranje soep is een van de eenvoudigste manieren om de herfst te laten smaken. Omdat het zo’n automatische-pilootsoep is, zou je bijna vergeten dat je er zorgeloos de meest uiteenlopende smaakmakers aan kunt toevoegen: sinaasappelsap en verse koriander, Griekse yoghurt met gedroogde munt, currypasta en kokosroom of die ene spicemix die je meebracht van vakantie en waarmee je nu geen blijf weet: de zoete, fluwelige basis van zo’n herfstsoep kan het allemaal aan. Het recept hieronder kregen we van studente Fadoua Chehade, die er een Marokkaanse kruiding aan gaf.

VRIJDAG

Bloedmooi en frisfruitig

Zoals ’s zomers verse kruiden elke maaltijd kunnen opfrissen, zo zorgt de nieuwe oogst citrusfruit in de herfst voor verse pep. Citroen is een evidente keuze om licht en energie aan je eten toe te voegen, maar ook mandarijntjes en sinaasappelen kunnen een geweldig effect hebben, vooral in salades, waarin niet alleen hun levendige smaak, maar ook hun kleur en fonkeling de sfeer een pak zonniger maken. Dit recept komt uit het nieuwe kookboek van Jeroen Meus, dat voor het eerst in zijn carrière volledig vegetarisch is.

ZATERDAG

Superhartige pasta

Of je nu moet bekomen van een stevige wandeling of een lange nacht stappen, pasta puttanesca is het krachtvoer dat al je reserves aanvult, en deze versie doet er met geroosterde pompoen nog een schepje energie bovenop. Ze komt uit Het grote groenteboek van Alice Hart, een aanstekelijk cadeau voor al wie in de weekends zijn vegetarische repertoire wil uitbreiden met stevig opgebouwde hoofdgerechten en intense seizoenssmaken.

ZONDAG

Smaakt naar Schwarzwald

Ik eet mijn chocoladedesserts met kersen het liefst in het gezelschap van pianomuziek of zelfs in stilte, bij een raam waar zoveel blaadjes voorbij dwarrelen dat ik me even in het Zwarte Woud kan wanen. Maar dit is evengoed een uitstekende cake om mee te nemen naar een lekker luid feestje, als brandstof voor dansende lijven of wilde kleuters of verdwaalde introverte zielen die alle hulp kunnen gebruiken om hun paniek onder de duim te houden.

Om stevig te smaken hebben paddenstoelen niet veel kruiding nodig, maar wel veel hitte. Laat je pan heel heet worden en zet de dampkap een standje hoger, bak je paddenstoelen vervolgens kort maar krachtig, zodat ze bruinen zonder uit te drogen. Wil je wat knoflook of tijm bij de paddenstoelen, voeg die dan pas toe wanneer je de pan al van het vuur hebt gehaald en alles nog warm genoeg is om ze te laten mee garen.