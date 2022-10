Dit recept kregen we van sociologiestudente Fadoua Chehade, toen we een reportage maakten over de familie-van-vrienden die internationale studenten in Brussel rond zich verzamelen tijdens de ramadan. ‘Tijdens de ramadan is het kookproces heel anders, want het gaat niet om het eten. Het gaat niet om de wortels of de kruiden in mijn soep. Het gaat meer om de voldoening die je krijgt wanneer je kookt voor de mensen om wie je geeft’, vertelde ze erbij.