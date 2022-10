Trump-adviseur Steve Bannon krijgt vier maanden cel voor ‘minachting van Congres’

Omdat de excentrieke strateeg weigerde te getuigen voor de Capitoolcommissie, hangt Steve Bannon nu vier maanden cel boven het hoofd. Hij wordt nog niet meteen opgesloten omdat hij eerst beroep kan aantekenen.

Met een celstraf van vier maanden en een geldboete van 6.500 dollar komt Bannon er beter vanaf dan wat het parket vorderde. Dat had het over zes maanden cel en een geldboete van 200.000 dollar. Bannon hoeft de straf nog niet meteen uit te zitten, want hij krijgt de kans om die in beroep aan te vechten.

Bannon weigerde mee te werken aan de parlementaire onderzoekscommissie over de feiten op 6 januari 2021, toen het Capitool in Washington door een menigte Trump-aanhangers werd bestormd. Bannon kwam niet opdagen om te getuigen en leverde ook niet de gevraagde documenten. ‘Minachting van het Congres’, luidt het oordeel daarover.

De commissie had de oud-adviseur graag gehoord omdat die dezelfde ochtend in een podcast had aangekondigd dat ‘de hel zou losbarsten’. Tegen Bannon loopt verder nog een aanklacht voor fraude.