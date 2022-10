Het recept hieronder kregen we van Rukmini Iyer, de vrouw die haar volk met de bakplaat leerde koken. ‘Deze brownie is zo licht en luchtig dat hij meer een dessert is dan een tussendoortje’, noteerde ze erbij. ‘Hij is perfect na een etentje, warm uit de oven, en krijgt van de mascarpone een bijna mousseachtige textuur.’

Ingrediënten (voor 8 porties)

- 85 ml olijfolie

- 125 g donkerbruine basterdsuiker

- 50 g pure chocolade (minimaal 70% cacao), in stukjes

- 90 ml melk

- 2 middelgrote vrije-uitloopeieren

- 40 g cacao

- 60 g gemalen amandelen

- zeezoutvlokken

- 230 g donkere kersen uit een potje (uitgelekt gewicht)

- 150 g mascarpone

- 50 g walnoten, grof gehakt

Bereiding

- Verwarm de oven voor tot 160 °C hetelucht/180 °C elektrisch. Doe de olijfolie, suiker en chocolade in een pan en verwarm al roerend op laag vuur tot de chocolade is gesmolten en het mengsel glanst.

- Roer 70 milliliter van de melk erdoor, laat het mengsel 5-10 minuten afkoelen en klop de eieren erdoor.

- Roer de cacao, gemalen amandelen, een snufje zeezout en de helft van de kersen erdoor.

- Klop de mascarpone los met de overgebleven melk tot je een glad roommengsel hebt. Zet apart.

- Schenk het beslag in een met bakpapier beklede bakvorm van 24,5 x 17,5 centimeter en schep er met een theelepel hoopjes van het mascarponemengsel op. Marmer deze met het steeltje van de theelepel door het beslag en bestrooi het dan met de rest van de kersen en de gehakte walnoten.

- Bak de brownie 20-25 minuten in de oven tot de bovenkant net gaar is. Laat de brownie 5 minuten in de bakvorm afkoelen en daarna op een rooster nog iets verder afkoelen.

- Dien warm op – als je de brownie van tevoren maakt, kun je hem in de oven opwarmen (5 minuten op 160 °C hetelucht/180 °C elektrisch). Restjes kun je in de koelkast bewaren.