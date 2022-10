Waarom een boekenwinkel best een toilet heeft

Het is vrijdag. Dus misschien mag de vrijdagse sfeer ook even in deze rubriek neerdalen. Ik moet namelijk denken aan Ibe Rossel, columniste in De Standaard Magazine. Zij schreef vorig weekend een mooi stukje over de wijsheid die haar moeder en zijzelf in winkels halen. In de marge daarvan haalde ze iets aan dat bij mij meteen een aha-gevoel opriep. Ik had het ooit al horen waaien, en ik had het ook al aan den lijve gevoeld: het Mariko Aoki-fenomeen of: hoe je in boekenwinkels opvallend vaak dringend naar het toilet moet.

Even terug naar 1985. De Japanse Mariko Aoki was 29 en stuurde een briefje naar een boekenmagazine waarin ze schreef over iets wat haar al een paar jaar opgevallen was. Elke keer dat ze in een boekenwinkel aan het shoppen was, riepen haar darmen haar richting toilet. Onbedwingbaar. De hoofdredactrice vond het, zo lees ik op Wikipedia, een amusant verhaaltje, zeker omdat het iets was wat je niet verwachtte van een jonge vrouw. De brief werd gepubliceerd en lokte een stroom van lezersreacties uit. Allemaal mensen die zich herkenden in wat ze schreef. De redactie was zo overweldigd door de reacties dat ze er in het volgende nummer een cover over maakte. Daarmee kreeg het fenomeen een naam: het Mariko Aoki-fenomeen.

Urban legend

Bijna veertig jaar later spreekt het nog altijd tot de verbeelding. Op Tiktok levert het trefwoord Mariko Aoki flink wat filmpjes en massa’s herken-reacties op. Met als kenmerkende hashtag ‘werelivingthesamelife’. Veelzeggend, dat laatste: we zijn allemaal maar mensen. En ook op Reddit gaat de discussie al een paar jaar door. Nochtans gaat ook een van die forumdiscussies over de vraag of het Mariko Aoki-fenomeen al dan niet een urban legend is.

Wetenschappelijk is de link tussen darmwerking en boekenwinkels namelijk nooit echt bewezen. Het is ook niet de meest urgente wetenschappelijke onderzoeksvraag, natuurlijk. Er circuleren wel een paar hypothesen die je zou kunnen aangrijpen om een wetenschappelijk experiment op te zetten.

Zo wordt geopperd dat het te maken zou hebben met de houding die mensen vaak aannemen in boekenwinkels – ietwat kromgebogen, soms hurkend, om de boeken onderaan het rek te kunnen bekijken. Die houding zou relaxerend-stimulerend zijn voor de darmen.

Een andere hypothese focust meer op de chemische kant van de zaak, de typische geurmix van boeken en drukinkt zou iets in gang zetten.

Psychologen zetten hun geld dan weer op Pavlov, de wetenschapper die honden leerde kwijlen bij het horen van een belsignaal, nadat hij dat belsignaal eerder gekoppeld had aan een bak eten. Het Mariko Aoki-fenomeen zou volgens die theorie enkel toeslaan bij mensen die de gewoonte hebben om te lezen op het toilet. De associatie met al die boeken in de winkel zou de pavlov-reactie in gang zetten. Er is – hoe kan het ook anders? – een Seinfeld-fragment dat min of meer over het fenomeen gaat: George’s toilet book. Voor de liefhebbers.

Hallo, Brussel?

En dan is er de mix van opwinding en ontspanning. Ook dat kan een verklaring zijn. De opwinding die je ervaart wanneer je een boekenwinkel binnenstapt, de anticipatie dat je misschien een boek gaat vinden dat je leven gaat veranderen of, op zijn minst, je leven een paar uur mooier gaat maken. Die opwinding vermengd met de ontspannen omgeving die een boekenwinkel toch ook is, kan meespelen.

Bij De Brusselse boekenwinkel Passa Porta hebben ze een toilet en boeken. De ideale observatieomgeving dus. Boekhandelaar Steven van Ammel: ‘Er zijn mensen die hier binnenkomen en meteen vragen naar het toilet. De helft daarvan zijn mensen met kinderen, dus die kan je al uitsluiten. Maar wat de andere helft beweegt, dat weet ik natuurlijk niet. Misschien vinden zij het wel belangrijk om zonder buikspanning naar de boeken te kunnen kijken?’

Wetenschappelijk ligt er niets vast, dus Van Ammel mag gerust speculeren met een eigen verklaring. Die sluit ergens aan bij de spanning-ontspanninghypothese: ‘Ik denk maar luidop’, lacht hij. ‘Een boekhandel is een plek waar relatief weinig winkelstress hangt. In een stadsomgeving is het een van de weinige plekken waar rust heerst, waar je bijna een huiselijk gevoel vindt. Je moet niet snel-snel en binnen een afgelijnde tijd een boodschappenlijst afvinken. Mensen komen er vaak een beetje hangen. Ik zou het zelfs flaneren noemen. Zo zie ik ze dat vaak doen. En daardoor ontspant misschien niet alleen de geest, maar ook het lichaam?’

Ook dat kan. En het zou ook verklaren waarom sommige mensen hetzelfde effect in andere winkels hebben waar je eerder komt om te snuisteren dan om iets te kopen wat je zoekt. In platenwinkels bijvoorbeeld. Of conceptstores.

Maar nogmaals: het is duidelijk een fenomeen dat veel bijval en herkenning oproept, maar dat wil niet zegen dat het ook écht bestaat. Als mens zien we overal graag patronen in, en verheffen die dan tot wetmatigheid. Doordat onze aandacht gevestigd is op de link tussen het toilet en de boekenwinkel, zijn we al snel geneigd om vanuit die tunnel naar de realiteit te kijken. Al die keren dat we in de cinema of in de trein dringend een toilet zochten, registreren we daardoor niet.

Tot slot had ik nog graag geweten wat er van Mariko Aoki zelf geworden is. Helaas valt over haar leven, haar dromen en haar verwezenlijkingen niets terug te vinden. Haar naam zal voor eeuwig verbonden blijven met het toilet in de boekenwinkel.

Over naar u. Herkent u het fenomeen? Mail me.

