Pasta puttanesca met flespompoen

Deze uitgesproken pittige en kruidige pasta is geen authentieke puttanesca, ‘meer een “geïnspireerd op”-versie’, schrijft Alice Hart in Het grote groenteboek. Onthoud die titel, want dit boek is een mooi cadeau voor al wie graag groenten in de hoofdrol zet.

Voor 4 personen:

500 g flespompoen, geschild, in blokjes van 2 x 2 cm

3 el olijfolie of olie uit de pot zongedroogde tomaten

3 teentjes knoflook, in dunne plakjes

1-2 rode chilipepers, in ringetjes, naar smaak

1 volle el tomatenpuree

100 g zongedroogde tomaten in olie, uitgelekt, olie bewaard, in stukjes geknipt

400 g stukjes tomaat uit blik

350 g spaghetti of vergelijkbare lange pasta

100 g zwarte olijven zonder pit, indien gewenst gehalveerd

1 el gezouten kappertjes, uitgelekt, afgespoeld

1 handvol blaadjes basilicum, in grove reepjes, plus extra blaadjes voor het bestrooien

zout en vers gemalen zwarte peper

voor erbij: veganistische of vegetarische harde kaas (naar wens)

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 200 °C.

2. Schud de blokjes flespompoen om in 1½ eetlepel olie in een grote braadslee. Rooster ze 35-40 minuten in de oven, tot ze mooi verkleurd zijn en sissen, maar nog wel hun vorm behouden. Je kunt dit maximaal een paar dagen van tevoren doen en de geroosterde blokjes in de koelkast bewaren.

3. Doe de plakjes knoflook met de resterende olie in een koude koekenpan en zet de pan op redelijk laag vuur. Warm de plakjes knoflook 1-2 minuten door en laat ze zachtjes sissen zonder ze te laten verkleuren. Voeg de chilipepers, tomatenpuree en zongedroogde tomaten toe en zet het vuur iets hoger. Roer bijna constant en bak het mengsel een paar minuten, tot de tomatenpuree zich afscheidt van de olie.

4. Voeg de stukjes tomaat toe en laat het mengsel 10 minuten sudderen; roer af en toe. Roer de blokjes pompoen, olijven en kappertjes erdoor en warm ze 1-2 minuten door.

5. Kook ondertussen de pasta 8 minuten in ruim kokend water met wat zout, of volgens de aanwijzing op de verpakking. Giet de pasta af in een vergiet zodra hij beetgaar is; bewaar een kleine beker kookwater.

6. Voeg de pasta, samen met een flinke scheut heet kookwater, toe aan de saus en meng met een tang tot hij bedekt is met de rijke saus. Voeg nog wat kookwater toe en meng opnieuw als de saus te dik is. Voeg het basilicum toe en breng op smaak met zwarte peper (proef of je zout moet toevoegen – waarschijnlijk hoeft er niet veel of helemaal geen zout bij). Verdeel het gerecht over borden of kommen en bestrooi het met extra blaadjes basilicum. Als je wilt, kun je er aan tafel geraspte harde kaas over strooien, maar deze smaakvolle saus heeft dat eigenlijk niet nodig.