‘Ik ben het stilaan zo beu dat ik overweeg om in de politiek te stappen en mij aan te sluiten bij de N-VA.’

Insinueert stellingenbouwer Michel Van den Brande nu dat de N-VA de partij van de malcontenten is? (in Dag Allemaal)

‘In een bedrijf heb je één baas, als politicus heb je 100.000 bazen. En als je voor ze allemaal goed wilt doen, ga je eronderdoor.’

Michel Van den Brande, die nu als bedrijfsleider zelf de baas is, zal er in de politiek wel aan moeten wennen dat hij een hele verzameling bazen boven zich gaat krijgen, zoals de Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit) vertelt in Het Nieuwsblad.

‘Ik snakte naar normaal werk, met normale uren, zonder al te veel verantwoordelijkheid en stress.’

Oud-judoka Ulla Werbrouck was haar carrière in de politiek in elk geval snel beu. (in Het Nieuwsblad)

‘De politiek is te giftig.’

Greta Thunberg vertelt aan de BBC dat zij géén interesse heeft om in de politiek te gaan.

‘Als er één stiel is waarvan men zegt dat het een hondenstiel is, dan is het de politiek. Hoe vaak hoor je niet dat je in de politiek geen vrienden kan maken? Dat het er bikkelhard aan toe gaat. Tel daarbij de wellicht vaak onmenselijke uren en je hebt een mogelijk gevaarlijke cocktail.’

Ook psychologieprofessor Filip Raes schetst in Het Nieuwsblad een doembeeld van de politiek. Michel Van den Brande, bezint eer ge begint!

‘Rousseau moet eerst proper zijn op zijn eigen.’

En proper zijn op je eigen, dat moet ook, Michel – om je eventueel toekomstige partijvoorzitter Bart De Wever te citeren.

‘In de koers geldt de wet van de jungle. Je weet wie jou kan opeten en wie jij kunt opeten.

De koers lijkt wel de politiek! (José De Cauwer in Het Nieuwsblad)

‘De EU is een tuin, het grootste deel van de rest van de wereld is een jungle.’

Ook de Europese topdiplomaat Josep Borrell ziet parallellen tussen de koers en de politiek. Wie zal wie opeten?

‘Waar zit de premier? Onder haar bureau?’

Liz Truss had in het begin van de week duidelijk schrik om opgegeten te worden. Labour-leider Keir Starmer kreeg de lachers op zijn hand toen hij in het Lagerhuis vroeg waar ze zat. Uiteindelijk werd ze donderdag toch nog opgegeten.

‘Ik geloof dat we bestuurd worden door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen.’

Als we mogen geloven wat de Nederlandse politicus Thierry Baudet allemaal vertelt in een interview met Geopolitics and Empire, moeten we er natuurlijk niet van opkijken dat politici opgegeten worden.

‘Poetin stuurde mij twintig flessen wodka en een erg lieve brief.’

Het kan er in de politiek nochtans ook lief aan toegaan, zoals de voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi illustreert door te vertellen dat hij een verjaardagscadeau kreeg van de Russische president Vladimir Poetin.

‘Begin geen serieuze relatie tot je dertig bent.’

Over lief gesproken: de Amerikaanse president Joe Biden gaf relatieadvies aan een tienermeisje tijdens een werkbezoek aan een school. Die leeftijd zijn Berlusconi en Poetin natuurlijk al ver voorbij.

‘Wel, er zal misschien iemand anders zijn die mijn voorkeur krijgt.’

Liefdes blijven helaas niet altijd duren, en zeker niet in de politiek. Toen aan de voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence gevraagd werd of hij nog op zijn voormalige president Donald Trump zou stemmen, volgde een voorzichtig antwoord. Het is namelijk niet uitgesloten dat Pence zelf de Republikeinse uitdager van Trump wordt. Eten of gegeten worden, u kent het ondertussen.

‘Op training grepen ze soms naar mijn borsten. Per toeval, zogezegd. Wel, dan belandde mijn knie in hun kruis. Ook per toeval.’

Ook voor ze in de politiek zat, had Ulla Werbrouck al van zich af leren te bijten (in Het Nieuwsblad).

‘De waarheid is dat we als regering, en bij uitbreiding in heel Europa, door een dichte mist aan het rijden zijn. Ver kunnen we niet kijken. Het voornaamste is dan om niet te snel te rijden.’

Zou premier Alexander De Croo (Open VLD) in Het Nieuwsblad nu nog een steekje willen geven naar de Vlaamse regeringsleider Jan Jambon (N-VA), die eerder vertelde dat hij zijn chauffeur weleens durft te vragen om sneller te rijden dan toegestaan?

‘Je kan na een nederlaag geen verhaaltjes blijven vertellen. Op den duur kunnen we een boek uitbrengen.’

Wat sport en politiek ook gemeen hebben: de winst en het verlies. Bij AA Gent weten ze over dat laatste ondertussen alles, en toen AA Gent-voorzitter Ivan De Witte in Het Nieuwsblad waarschuwde dat ze geen verhaaltjes konden blijven vertellen na de nederlaag, had zijn ploeg nog niet eens tegen Union gespeeld. En verloren.

‘De eerste keer dat je naar de Tour gaat, heb je schrik omdat je niet weet wat er gaat komen. Alle volgende keren heb je schrik omdat je weet wat er gaat komen.’

Vervang in deze uitspraak van oud-wielrenner José De Cauwer ‘Tour’ door ‘verkiezingen’ (in Het Nieuwsblad).

‘Toen mij de vraag werd gesteld om uit de kleren te gaan met de Oostendse zeebries tussen mijn billen, heb ik als man van de zee geen seconde getwijfeld.’

Misschien moet Michel Van den Brande als man van de zee niet in de politiek gaan, maar net zoals acteur Rik Verheye gewoon naakt op het strand gaan staan. Niet met de Oostendse, maar met de Blankenbergse zeebries tussen zijn billen. Misschien komt hij daar ook wel tot rust van (in Het Nieuwsblad).