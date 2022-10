Bulgursalade met bloedsinaasappel en fetayoghurt

‘Een heerlijk bord comfortfood, eenvoudig te maken’, meldt Jeroen Meus bij dit recept in zijn nieuwe kookboek Groentekost, het eerste van zijn hand dat volledig vegetarisch is. Het bundelt groenterecepten uit zijn vorige kookboeken, aangevuld met nieuwe ideeën.

Foto: rr

Voor 4 personen:

4 wortelen

1 el honing

enkele takjes tijm

enkele blaadjes laurier

1 teentje knoflook

1 kaneelstokje

1 steranijs

200 g bulgur

400 g rodekool

4 bloedsinaasappels

2 stengels lente-uien

enkele takjes munt

enkele takjes platte peterselie

sap van ½ citroen

200 g feta

4 el yoghurt

4 el gedroogde veenbessen

komijn

ras el hanout

kurkuma

chilipoeder

oregano

olijfolie

peper en zout

De salade:

Schil de wortelen en snijd ze in stukken. Leg ze in een ovenschaal en sprenkel er flink wat olijfolie over. Kruid met peper en zout, wat komijn, een snuf ras el hanout en de honing. Schuif de schaal 20 minuten in een voorverwarmde oven van 185 °C.

Breng 4 dl water aan de kook met tijm, laurier, geplette knoflook, kaneelstokje, kurkuma en steranijs en kook de bulgur hierin in 10 minuten gaar.

Rasp de rodekool fijn in een grote kom.

Snijd de schil van de bloedsinaasappels en snijd het vruchtvlees in grote stukken. Voeg toe aan de rodekool.

Giet de bulgur door een zeef en spoel hem onder koud water. Haal de steranijs, de kaneelstok, de tijm en de laurier eruit en voeg de bulgur toe aan de rodekool. Meng alles goed.

Snipper de lente-uien fijn en voeg ze toe aan de salade. Snijd de blaadjes van de munt en de platte peterselie fijn en voeg de kruiden toe. Kruid de salade verder bij met peper en zout, een scheut olijfolie en het citroen- sap.

De dressing

Doe 150 g feta met de yoghurt in de blender en voeg er een snuf komijn, wat chilipoeder en wat oregano aan toe. Mix het geheel tot een gladde dressing.

Afwerken en serveren

Schep wat van de salade op een groot bord, schep er wat geroosterde wortelen bij en werk de salade af met fetadressing, wat verkruimelde feta, wat extra groene kruiden en wat gedroogde veenbessen.