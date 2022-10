Hoe verser je gedroogde gember is, hoe krachtiger deze koekjes zullen smaken. Een geopend pakje gemberpoeder verliest snel zijn pikante kick. Wie de gembersmaak nog wil versterken, kan wat gehakte gekonfijte gember door het deeg mengen. Met de kruiden kun je je helemaal laten gaan: probeer ook eens wat gemalen kruidnagel voor extra diepte of gebruik wat vanille-extract om meer warmte toe te voegen. Zwarte peper geeft een pikante toets en gemalen allspice (pimentbes) een interessante, kruidige smaak.

Ingrediënten

150 g zachte boter

120 g ongeraffineerde rietsuiker

1 ei

85 g melasse van rietsuiker

250 g bloem

1 tl bicarbonaat

2 el gedroogd gemberpoeder

1 el kaneel

1 el kardemom

Grove rietsuiker om de bolletjes net voor het bakken in te rollen

Bereiding

1. Klop de boter en suiker tot een luchtige massa, gebruik hiervoor een hand- of een staande mixer. Voeg daarna het ei toe, klop met de mixer tot het volledig in het deeg is opgenomen. Doe daarna hetzelfde met de melassestroop.

2. Meng de bloem met het bicarbonaat en de kruiden. Voeg het bloemmengsel in delen toe aan het botermengsel en meng het er met een spatel of houten lepel onder.

3. Zet het deeg een halfuurtje tot een uurtje in de koelkast – of tot het stevig genoeg is om er bolletjes van te rollen. Verwarm de oven voor tot 180 °C.

4. Rol bolletjes van zo’n 2 cm doorsnede met de hand en rol ze in de rietsuiker. Leg ver genoeg uit elkaar op een bakplaat (de koekjes lopen uit tijdens het bakken). Plaats de bakplaat in de oven en bak 12 minuten of tot de randjes stevig zijn.

5. Laat 5 minuten afkoelen op de bakplaat (zodat ze iets steviger worden) en verplaats dan met een spatel naar een bakrekje om helemaal af te koelen. In een luchtdichte doos kun je ze een week bewaren.