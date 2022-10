De Europese netbeheerders bevestigden donderdag dat België niet meteen afstevent op stroomtekorten. Integendeel, voor zowel gas als elektriciteit is België een belangrijke leverancier geworden voor de buurlanden, blijkt uit cijfers van minister van Energie Tinne Van der Straeten.

Waarom het gas blijft stromen

- België heeft een grote en diverse invoercapaciteit van gas. Dat komt binnen via de lng-terminal in Zeebrugge en via pijpleidingen uit Noorwegen en Groot-Brittannië.