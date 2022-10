Simona Halep, voormalig nummer één in het tennis, geschorst voor doping

De 31-jarige Simona Halep wordt tijdelijk geschorst door het dopingagentschap van het wereldwijde tennis. De Roemeense legde twee positieve dopingtests af.

Halep legde de testen af op de US Open. Dat maakte de International Tennis Integrity Agency (ITIA), de dopingwaakhond in het tennis, bekend. De huidige nummer negen van de wereld verloor eind augustus in New York haar eerste ronde van de Oekraïense kwalificatiespeelster Daria Snigur (WTA 116).

Halep testte vervolgens positief op Roxadustat, een middel dat op de verboden lijst van het Wereldantidopingagentschap (WADA) staat. Zowel haar A- als B-staal bevestigden de aanwezigheid van het verboden middel. Op 7 oktober werd ze ingelicht van de positieve controle. De voormalige nummer één van de wereld staat voorlopig aan de kant.

Halep telt 24 WTA-titels op haar palmares, waarbij twee Grand Slams. Ze was de beste op Roland Garros in 2018 en Wimbledon in 2019.