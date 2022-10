Hoe tover je kant-en-klaar gekochte gnocchi om van wakke deegkussentjes tot een appetijtelijk maal? Het antwoord is eenvoudig: door ze krokant te bakken en rijkelijk te overgieten met bruine boter.

INGREDIËNTEN (VOOR 2 PERSONEN)

500 g gnocchi

25-tal verse salieblaadjes

75 g boter

6-tal ansjovisjes uit blik

50 g fijngeraspte parmezaan + extra voor de afwerking

1 el gehakte kappertjes

1/2 citroen

Versgemalen zwarte peper

BEREIDING

1. Kook de gnocchi in een grote pot gezouten water. De gnocchi zijn klaar wanneer ze boven komen drijven.

2. Smelt ondertussen de helft van de boter in een pan op een middelhoog vuur. Schep met een schuimspaan de gnocchi uit het water, maar giet het kookwater nog niet weg. Bak de gnocchi goudbruin in de pan. Laat ze enkele minuten onaangeroerd bakken en draai daarna om zodat ook de andere kant een korstje krijgt. Schep de krokant gebakken gnocchi op een bord en veeg de pan schoon met keukenpapier.

3. Maak nu de bruine boter. Smelt de rest van de boter in de schoongeveegde pan. Voeg wanneer de boter begint te bruisen de salieblaadjes toe. Roer af en toe om en wacht tot de boter de kleur van hazelnoten heeft. Haal van het vuur en los er met behulp van een houten spatel de ansjovis in op. Zet terug op het vuur en giet er een scheut of 1/2 pollepel van het kookwater bij. Laat al roerend even doorkoken. Doe de gebakken gnocchi erbij en roer om.

4. Voeg de parmezaan en kappertjes toe. Knijp de citroen erover uit en geef alles enkele stevige draaien van de pepermolen. Roer om zodat alles bedekt is met een laagje saus en verdeel over voorverwarmde borden. Werk af met nog meer geraspte parmezaan en versgemalen zwarte peper.

Een recept van Johanna Goyvaerts & Barbara Serulus, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven