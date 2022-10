Het komende seizoen van The crown, dat in november uitkomt, ligt onder vuur. Netflix voegt nu een disclaimer toe aan de trailer voor het nieuwe seizoen, die het donderdag lanceerde.

‘Geïnspireerd op echte gebeurtenissen, vertelt deze fictieve dramatisering het verhaal van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen die haar regering vormden.’ Dat staat er te lezen in de disclaimer die Netflix op Youtube toevoegde aan de trailer van het vijfde seizoen van The crown.

Hoewel het seizoen pas op 9 november te zien zal zijn, wordt er in Groot-Brittannië reikhalzend naar uitgekeken. Het land is in crisis en verwerkt nog volop de dood van de Queen, maar het vijfde seizoen van The crown op Netflix is in aantocht. Dat seizoen portretteert het Britse koningshuis in de jaren 90. Donderdagavond lanceerde Netflix een veelbelovende trailer: in het vijfde seizoen zijn de Windsors in crisis. Net nu Charles in het echte leven op de troon zit, brengt de Netflixreeks een periode weer tot leven die voor de koning ongemakkelijke herinneringen boven brengt.

De trailer suggereert dat de focus van de reeks vooral op prinses Diana ligt. Zo is er een flits te zien van het beruchte interview dat Diana in 1995 deed met Martin Bashir. Bashir zou bedrieglijke tactieken gebruikt hebben om de prinses te overtuigen.

Enkele dagen geleden had John Major, Brits premier tussen 1990 en 1997, al kritiek geuit op één welbepaalde scène. Daarin is te zien hoe Major en prins Charles een gesprek voeren over een mogelijke aftreding van de koningin. Major benadrukte dat hij op geen enkele manier aan de reeks meegewerkt heeft en noemt de scène ‘een hoop kwalijke onzin’. Ook actrice Judi Dench liet donderdag van zich horen. In een brief aan The Times uitte ze haar bezorgdheid over het komende seizoen van The crown. Dat vindt ze ‘wreedaardig onrechtvaardig tegenover de mensen en de instituties die het belicht’. Dench pleitte voor een disclaimer bij de reeks, die aan de hele wereld duidelijk maakt dat The crown fictie is.

De makers krijgen ook het verwijt dat ze de koninklijke familie en de dood van Diana misbruiken om te scoren. In de Britse roddelpers en in Varietywerd hen ongevoeligheid verweten. ‘We moeten aanvaarden dat de jaren 90 een moeilijk decennium waren voor de koninklijke familie. Koning Charles III zal vast en zeker pijnlijke herinneringen aan die periodes hebben’, zegt Peter Morgan, bedenker van The crown, aan Variety. ‘Dat betekent dus niet dat de geschiedenis, achteraf gezien, onvriendelijk zal zijn voor de monarchie. De serie is dat in elk geval niet.’ Alle antwoorden vanaf 9 november.