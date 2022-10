Dit recept laat enorm veel ruimte voor interpretatie: je moet er grote paddenstoelen voor in huis hebben, maar al de rest kun je afstemmen op je persoonlijke voorkeuren of de inhoud van je koelkast. Ik stak mijn paddenstoelen in de oven met een vulling van hummus, geroosterde stukjes wortel en ui, en fetakaas: erg smakelijk. Met groene salade en aardappelpuree erbij krijg je een gezellige, bijna traditionele maaltijd, maar je kunt ook in de avontuurlijkere sfeer blijven en als bijgerecht een kruidige granen- of linzensalade maken.