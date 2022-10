Roomies is de revolutionaire serie die Vlaamse fictie nodig had

De nieuwe VRT Max-reeks Roomies is heel atypisch voor Vlaamse fictie. De serie van Flo Van Deuren en Kato De Boeck gaat over twee queer vriendinnen die gaan samenwonen in Brussel. En dat op zich is al revolutionair, want queer vrouwen krijgen maar zelden een plaats op het kleine scherm. Tot nu dus! En dat is maar goed ook, want representatie is voor queer jongeren enorm belangrijk. De wondermooie reeks zit boordevol tedere dialogen, bijzondere details en straffe muziek van Belgische bodem.