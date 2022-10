Man (45) die zich verschanste in appartement in Blankenberge opgepakt

Een gewapende 45-jarige man, die een 38-jarige vrouw in haar been schoot, is opgepakt. Hij is bekend bij de politie.

De speciale eenheden van de politie stonden sinds vrijdagmiddag paraat aan de L. Dujardinstraat in Blankenberge. Jan Maertens van de lokale politie bevestigde toen dat er een perimeter ingesteld is. Enkele uren later werd de man opgepakt.

Het incident begon vrijdagochtend rond 10 uur in de buurt rond de Grote Markt in Blankenberge. Een 45-jarige man opende daar het vuur op een 38-jarige vrouw. Verschillende buurtbewoners hoorden daarbij een knal. De vrouw raakte gewond. Dodelijke slachtoffers zijn er niet. Getuigen zagen hoe een man de vrouw op een aanpalend pleintje probeerde recht te helpen. Zij bleek een schotwonde in haar been te hebben. Daarop hebben omstaanders de hulpdiensten verwittigd.

De verdachte is bij de politie bekend voor drugsfeiten. Hij is in het bezit van een vuurwapen en dus gevaarlijk. In het verleden waren er al meerdere incidenten in het gebouw, voornamelijk met de verdachte als betrokkene.