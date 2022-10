Podcast | David Van Reybrouck in gesprek met Greta Thunberg

Dit is een gastaflevering van onze nieuwspodcast Vandaag. Cultuurhistoricus David Van Reybrouck en journaliste Eva Rovers praten met de bekende klimaatactiviste Greta Thunberg. Vandaag verschijnt immers haar boek ‘Het klimaatboek’, waarin zij aan meer dan 100 wetenschappers, leiders en schrijvers uit de wereld het woord geeft. Het boek, dat verschijnt bij De Bezige Bij.





Deze productie is een samenwerking tussen De Correspondent en De Standaard.

Het gesprek voerden ze in het Engels. Hier vindt u de uitgeschreven, vertaalde versie van het interview.

Journalist Eva Rovers (De Correspondent), David Van Reybrouck| Gast Greta Thunberg

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.