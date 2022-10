Onderzoek verdwijning Théo Hayez afgerond: tiener is overleden, zelfdoding ‘onwaarschijnlijk’

In Australië heeft de coroner van de deelstaat New South Wales haar finale bevindingen bekendgemaakt in het onderzoek naar de verdwijning van de Belgische rugzaktoerist Théo Hayez in Byron Bay.

De tiener overleed wellicht rond de tijd van zijn verdwijning door een onbekende oorzaak, oordeelde de lijkschouwer. Twee mogelijke theorieën worden weerhouden, namelijk die van een ongeval of een overlijden door toedoen van derden.

Volgens de eerste mogelijkheid zou de rugzaktoerist ‘een vreselijk ongeluk’ hebben gekregen terwijl hij alleen was, nadat uit telefoongegevens bleek dat hij langs een donker en verraderlijk pad door dicht struikgewas naar Tallows Beach liep. Dat botst echter met het karakter van de jongen, die naar verluidt erg voorzichtig en verantwoordelijk was aangelegd, klonk het. Een tweede mogelijkheid is dat Théo ‘één of meerdere personen’ is tegengekomen, en dat één van die personen zijn dood veroorzaakte en zich van het lichaam heeft ontdaan.

‘Op dit moment is er helaas onvoldoende bewijs om een van beide theorieën te kunnen bevestigen of uitsluiten’, verklaarde lijkschouwer Teresa O’Sullivan. Dat Hayez zelfdoding zou hebben gepleegd of zijn verdwijning zou hebben georkestreerd, wordt uitgesloten, gezien zijn nauwe band met familie en vrienden en het feit dat hij er erg naar uitkeek om hen weer te zien.

‘Tragisch verlies’

O’Sullivan zegt voorts niet in staat te zijn om een precieze datum van overlijden vast te stellen, maar gaat ervan uit dat de jongeman wellicht op of kort na 1 juni 2019 om het leven kwam in of nabij Byron Bay. ‘Een tragisch verlies van een slimme, vriendelijke en attente jongeman die alom geliefd was’, besloot ze.

Een coroner is in Australië een soort van onderzoeksrechter die belast is met het ophelderen van de oorzaken van bepaalde soorten sterfgevallen. Volgens het Australische systeem moet bij het onderzoek van een coroner of lijkschouwer de identiteit van een slachtoffer worden vastgesteld, net als de datum, de plaats, de omstandigheden en de medische oorzaken van het overlijden. De lijkschouwingsprocedures zijn onderzoeksdaden, geen aanklachten. Er kunnen wel aanbevelingen worden gegeven aan de autoriteiten om de veiligheid en de volksgezondheid te verbeteren.

Théo Hayez, afkomstig uit Overijse en 18 jaar op het moment van zijn verdwijning, was sinds eind 2018 op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op de avond van 31 mei 2019 in het surfparadijs Byron Bay. Hij zou begin juni naar België terugkeren. Zijn telefoon werd de volgende dag voor het laatst gedetecteerd door een zendmast niet ver van de vuurtoren van Byron Bay. Ondanks maanden zoekwerk van de Australische en Belgische politie en plaatselijke vrijwilligers, werd zijn lichaam nooit gevonden.