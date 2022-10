Onze smartphone staat nooit uit en wij dus ook niet

Drie uur per dag kijken we naar onze smartphone en de helft van de tijd is het om Instagram, Facebook of een ander sociaal medium te volgen. Klinkt een beetje ongezond toch? Of maken we ons weer zorgen om weinig? De Universiteit Gent wil het uitzoeken en doet dat niet alleen, maar samen met 2000 Vlamingen en met De Standaard.