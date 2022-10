Kevin Spacey vrijgesproken in proces over grensoverschrijdend gedrag

De Amerikaanse acteur Kevin Spacey gaat vrijuit in de #MeToo-zaak aangespannen door acteur Anthony Rapp. Een jury oordeelde dat hij niet aansprakelijk was voor grensoverschrijdend gedrag wegens gebrek aan bewijs.

De acteur Anthony Rapp, vooral bekend van Star trek: Discovery en de musical Rent, beschuldigde Kevin Spacey (onder andere House of cards en American beauty) ervan dat hij seksuele avances gemaakt zou hebben op een feestje bij Spacey thuis in 1986. Spacey zou Rapp opgetild hebben en vervolgens op hem geklommen zijn, waarna Rapp ontsnapt zou zijn. Rapp was toen 14 jaar oud. De jury in een rechtbank in New York oordeelt nu dat er niet genoeg bewijs is om Spacey te veroordelen voor die feiten.

Rapps getuigenis in oktober 2017 leidde tot een van de eerste prominente #MeToo-zaken. Later volgden nog een tiental andere beschuldigingen tegen Spacey die de carrière van de Oscarwinnaar tot stilstand brachten. Dit is de eerste van die aanklachten die tot een rechtszaak leidde.

Nog vier aanklachten

Spacey pleitte onschuldig, ook al had hij zich in 2017 verontschuldigd tegen Rapp. Spacey zei dat hij aangemoedigd werd door zijn pr-medewerker om dat te doen, maar dat hij zich niet had moeten verontschuldigen voor dingen die hij niet gedaan had. Rapp reageerde op Twitter dat hij dankbaar was dat de zaak gehoord is door de jury. Hij meldde ook dat hij de feiten onder de aandacht wilde brengen in context van de grotere beweging tegen alle vormen van seksueel geweld.

Er lopen nog vier aanklachten voor seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen hem in het Verenigd Koninkrijk en een aanklacht voor het aanzetten van iemand tot seksuele activiteit zonder toestemming. Er wordt verwacht dat de zaak volgende zomer behandeld zal worden. Spaceys advocaten zijn optimistisch dat hij ook in de overige zaken die nog tegen hem lopen vrijgesproken zal worden.