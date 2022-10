Lotto Soudal stelt Kurt Van de Wouwer aan als sportief manager

Lotto Soudal stelt Kurt Van de Wouwer aan als nieuwe sportief manager. Eerder circuleerden de namen van Axel Merckx en Philippe Gilbert.

Lotto Soudal, volgend jaar Lotto Dstny, stelt Kurt Van de Wouwer aan als nieuwe sportief manager. Dat meldt het team in een persbericht.

De intussen 51-jarige Kurt Van de Wouwer fietste lang voor de ploeg en finishte drie keer in de top-twintig van de Ronde van Frankrijk.

Kurt Van de Wouwer kwam als renner jarenlang uit voor de Lotto-wielerploegen en na zijn sportieve carrière werd hij sportdirecteur bij de jongeren- en vrouwenploeg. Talenten als Arnaud De Lie, Florian Vermeersch en Maxim Van Gils werden door Kurt Van de Wouwer gerekruteerd en zetten onder zijn begeleiding de stap naar de profs. Van de Wouwer vult niet de plek in van ceo John Lelangue, die op 31 december vertrekt. Het aanwervingsproces van een nieuwe ceo gaat door.

Lotto Soudal wil met de aanstelling ‘de continuïteit waarborgen’. Van de Wouwer zal verantwoordelijk zijn voor alle sportieve beslissingen binnen het team. ‘Ik ben heel trots dat ik deze stap kan zetten’, zei Van de Wouwer in een reactie. ‘Deze ploeg betekent alles voor mij, na al die jaren dat ik hier als renner, sportdirecteur en manager van het Development Team en Ladies Team heb gewerkt. De Lotto-wielerploegen spelen een cruciale rol in het Belgische en mondiale wielrennen. De huidige selectie herbergt heel veel jong talent, aangevuld met een aantal internationale toppers vol ambitie. Ik geloof volop in de toekomst van wat volgend jaar Lotto Dstny zal heten en kijk ernaar uit om daar in mijn nieuwe rol mee vorm aan te geven.’