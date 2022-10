Nostalgie-alarm: Xink maakt comeback

Ooit eindigde Xink op de zesde plaats op het Junior Eurovisiesongfestival. Dertien jaar na hun split maken ze een comeback in de AB.

Nostalgie-alarm voor millennials! Op 23 februari 2023 treedt Xink op in de AB. Dat kondigt de band zelf aan in Humo. Xink was de Belgische inzending voor het eerste Junior Eurovisiesongfestival in 2003. Met ‘De vriendschapsband’ eindigden de jonge tieners op de zesde plaats in Kopenhagen. In Vlaanderen groeide de band uit tot een hype onder tieners, maar in 2009 gingen ze uit elkaar.

Nu komen ze dus (even) weer samen. De bandleden, intussen eind de twintig en begin dertig, zouden daartoe op café geïnspireerd zijn door Studio Brussel-presentator, Equal ­Idiots-lid en mede-Kempenzoon Thibault ­Christiaensen. Of er na het optreden ook een nieuwe plaat komt, ‘sluit de groep niet uit’. Tickets zijn vanaf maandag 24 oktober te koop.