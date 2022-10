Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi heeft de toespraak die ze woensdag voorlas in het Vlaams Parlement integraal voorgelezen en gedeeld via Instagram. ‘De speech die jullie niet mochten horen’, noemt ze het, want de zitting in het Vlaams Parlement werd achter gesloten deuren gehouden.

Nadat ze zich anderhalf jaar teruggettrokken had, maakte Sihame El Kaouakibi woensdagavond een opmerkelijke verschijning in het Vlaams Parlement waar over de opheffing van haar parlementaire onschendbaarheid gestemd werd. Met haar ook een cameraploeg van tv-maker Eric Goens, die aan een serie over El Kaouakibi werkt.

Onder meer door de commotie die de cameraploeg teweegbracht, riep parlementsvoorzitster Liesbeth Homans (N-VA) alle fractieleiders van het parlement samen, inclusief die van PVDA, die normaal gezien niet mee aan tafel zit. ‘Daar hebben we unaniem beslist dat we als parlement niet wilden meespelen in haar show’, zegt N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. ‘Ze dreigde het parlement te degraderen tot decor voor haar optreden.’

Dat kwam vooral omdat El Kaouakibi goed op de hoogte was van de procedures. Na het voorlezen van het advies van de commissie-Vervolgingen zou El Kaouakibi immers het woord mogen nemen zonder ook maar één keer tegengesproken te worden, zoals in het reglement van het Vlaams Parlement vastgelegd is. Een echt debat zou er dus niet zijn, en El Kaouakibi zou vrije baan krijgen om haar betoog te doen met alle camera’s op haar gericht. ‘Het zou een vreemd schouwspel geweest zijn’, zegt Vandaele. Vandaar dat de fractieleiders beslisten de rest van de zitting achter gesloten deuren te houden.

Buitenstaanders konden de speech van El Kaouakibi dus niet horen. Maar door de toespraak nu nog eens te herhalen op Instagram, wil de politica alsnog haar kijk op de zaak duidelijk maken.