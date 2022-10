‘Musk is van plan driekwart Twitter personeel te ontslaan’

Zodra zijn overname van Twitter rond is, zet Elon Musk 75 procent van de medewerkers op straat. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post donderdag op basis van gesprekken met ingewijden en documenten die de krant heeft ingezien.

Als de plannen kloppen zou het sociale medium na de overname door Musk nog maar 2.000 werknemers tellen. De directie van Twitter wilde voor Musk aanbood het bedrijf te kopen al flink in de loonkosten snoeien: tegen het einde van volgend jaar zouden die met 800 miljoen dollar (819 miljoen euro) gedaald moeten zijn. Om dat te verwezenlijken zou een kwart van de medewerkers ontslagen moeten worden. De plannen van de toekomstige eigenaar gaan dus aanzienlijk verder.

Musk bood in april aan om Twitter voor 44 miljard dollar te kopen, maar besloot in juli dat hij van die deal af wilde. Hij beweerde dat de berichtendienst hem had voorgelogen over het aantal geautomatiseerde accounts of bots dat op het netwerk actief is. Daarop daagde het bedrijf hem voor de rechter.

Deze rechtszaak ligt voorlopig stil, omdat Musk begin deze maand liet weten dat hij toch bereid is om Twitter voor het afgesproken bedrag te kopen. Musk heeft van de rechter tot 28 oktober de tijd gekregen om de financiering voor de overname rond te krijgen.

Eerder deze week liet de Tesla-baas nog aan journalisten weten dat hij op dit moment ‘overduidelijk’ teveel betaald voor Twitter. ‘Maar het potentieel voor Twitter op de lange termijn is naar mijn mening een orde van grootte groter dan de huidige waarde’, voegde hij daar aan toe. De beurswaarde van Twitter ligt op het moment rond de 40 miljard dollar.

De federale autoriteiten in de Verenigde Staten doen onderzoek naar het gedrag van Elon Musk rond de overnamepoging van Twitter.