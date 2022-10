Meer dan 1.500 coronapatiënten in het ziekenhuis

Tussen 14 en 20 oktober zijn dagelijks gemiddeld 111 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat aantal bleef relatief stabiel sinds het begin van de herfstgolf. In totaal liggen nu 1.509 mensen met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen, 76 coronapatiënten liggen op de afdelingen intensieve zorg (+13 procent).