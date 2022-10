Zachte vrijdag met afwisselend buien en opklaringen

Vrijdagochtend is er kans op buien vanaf de Franse grens. Mogelijk blijft het in het uiterste westen en noordwesten overwegend droog. In de loop van de namiddag verschijnen soms brede opklaringen vanaf het zuidwesten. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 16 graden in de Hoge Venen tot plaatselijk 21 graden in het centrum en het westen.

Vrijdagavond is het droog en in vele streken licht bewolkt. Op het einde van de nacht neemt de bewolking toe over het westen en het noordwesten en naar zaterdagochtend toe kan er een bui vallen aan zee.

Zaterdagochtend zijn de opklaringen in vele streken breed, maar in de Ardennen en over het westen kunnen er meer wolken voorkomen. In de loop van de dag wisselen overal zon en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog met hier en daar kans op een buitje. De maxima schommelen tussen 16 en 19 graden.

Zondag is het eerst zwaarbewolkt en wisselen lichte regen of motregen af met drogere perioden. In de namiddag neemt de kans op opklaringen toe, maar kan er ook nog een bui vallen. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden.

Maandag verwacht het KMI eerst meestal droog en wisselend bewolkt weer. In de loop van de dag vergroot de kans op buien, vooral dan over het westen en het zuidoosten. Een paar donderslagen zijn niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. De zuidwestenwind wordt vrij krachtig met rukwinden tot 50 tot 60 km/u.