Omstreden schaker Hans Niemann eist 100 miljoen dollar van wereldkampioen Magnus Carlsen wegens laster

Schaker Hans Niemann heeft wereldkampioen Magnus Carlsen en schaakplatform Chess.com aangeklaagd wegens laster. De Amerikaan eist 100 miljoen dollar smartengeld. Dat meldt persbureau Reuters donderdag.

Ook van Chess.com-directeur Danny Rensch, Carlsens online schaakplatform Play Magnus en de Amerikaanse grootmeester Hikaru Nakamura wil Niemann geld zien wegens smaad.

De 19-jarige Amerikaan stelt dat de beklaagden ‘samenzweerden om hem op de zwarte lijst te zetten’ van de professionele schaakwereld en dat hij niet meer voor toernooien wordt uitgenodigd sinds vijfvoudig wereldkampioen Carlsen hem publiekelijk beschuldigde van valsspelen.

Begin september verloor Carlsen op de Sinquefield Cup in de Amerikaanse stad St. Louis in de derde ronde geheel onverwacht van Niemann. Het was de eerste keer in vier jaar dat de Noorse grootmeester een partij verloor. Een dag later trok hij zich terug uit het toernooi. Dit leidde tot een stroom aan beschuldigingen aan het adres van Niemann, ook van Nakamura, dat de Amerikaan vals had gespeeld.

Enkele weken na de Sinquefield Cup ontmoetten de twee schakers elkaar opnieuw in een online toernooi. Na slechts één zet zette Carlsen zijn beeldscherm op zwart en verbrak de verbinding. Het duurde een week voordat de Noor met een officiële uitleg kwam.

Opmerkelijke vooruitgang

In zijn verklaring bestempelde Carlsen de opmerkelijke vooruitgang in de schaakkwaliteiten van Niemann als ‘ongewoon’. De ster van Niemann is in de schaakwereld snel en hoog gerezen: in maart 2019 kwam hij de top 100 van de wereldranglijst binnen, vandaag behoort hij al tot de vijftig beste spelers. Normaal gesproken doen spelers er veel langer over om zo’n grote sprong in hun ontwikkeling te maken.

Niemann liet eerder weten dat hij als kind vals heeft gespeeld bij online schaakwedstrijden op Chess.com. Op 6 september verzekerde hij echter in een interview dat hij tegenwoordig online niet meer valsspeelt en dat hij bij partijen waarbij zijn tegenstander in dezelfde ruimte tegenover hem zit nog nooit vals heeft gespeeld. Chess.com publiceerde begin deze maand een 72 pagina’s tellend rapport waarin wordt gesuggereerd dat Niemann bij meer dan 100 online partijen vals gespeeld zou hebben. De Amerikaan is op het populaire platform niet meer welkom.

Advocate van Chess.com laten donderdag in een verklaring weten dat de beschuldigingen van Niemann niet gegrond zijn en dat het bedrijf het jammer vindt dat de schaker juridische stappen onderneemt. ‘Hans heeft publiekelijk bekend dat hij online vals heeft gespeeld in de nasleep van de Sinquefield Cup, en de gevolgen daarvan zijn door hemzelf veroorzaakt’, staat in de verklaring. ‘Chess.com kijkt ernaar uit om namens het team en alle eerlijke schakers de waarheid in deze zaak boven tafel te krijgen.’

Carlsen en Nakamura hebben voorlopig nog niet in het openbaar op de aanklacht gereageerd.