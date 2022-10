Inge Vervotte krijgt zitje in partijraad CD&V

Inge Vervotte, die de actieve politiek jarenlang geleden vaarwel zei, komt in de partijraad van CD&V. Nathalie Muylle en Robrecht Bothuyne worden twee nieuwe ondervoorzitters van de partij.

Vervotte was in het verleden onder meer Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en federaal minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven voor CD&V. In 2013 verliet ze de actieve politiek om voorzitster te worden van zorgnetwerk Emmaüs. Kort daarop werd ze ook tot bestuurslid van de Katholieke Universiteit Leuven benoemd.

Met de regelmaat van een klok werd ze sindsdien gepolst om terug te keren in de federale of Vlaamse regering. ‘Ik heb altijd al veel respect gehad voor haar. Ze heeft me vaak geadviseerd. Ik ben blij dat ze dat ook in de partijraad wil doen’, zegt partijvoorzitter Sammy Mahdi aan De Tijd.

De partijraad verwelkomt naast Vervotte ook drie andere nieuwe leden: Rita Triest, schepen in Liedekerke, Kris Poelaert, burgemeester van Herne, Steven Matheï, burgemeester van Peer.

De twee nieuwe ondervoorzitters Nathalie Muylle en Robrecht Bothuyne werden voorgedragen door voorzitter Sammy Mahdi. Kamerlid Muylle moet de partij helpen bij de begeleiding van de lokale afdelingen. Ook de strategische voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 behoort tot haar takenpakket. Vlaams Parlementslid Bothuyne moet werken aan de positionering van de partij op lange termijn en moet de relatie met het middenveld en de maatschappelijke organisaties weer definiëren.