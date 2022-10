Cover van ‘The Economist’ zet kwaad bloed bij Italianen

De Italiaanse ambassadeur in Londen verslikte zich in z’n koffie wanneer hij de jongste Economist in de bus kreeg. ‘Geïnspireerd door oude stereotypen.’

‘Hoewel spaghetti en pizza het meest gezochte eten ter wereld zijn, en wij de tweede grootste producent ervan zijn in Europa, raden we jullie aan om de volgende keer een andere cover te maken.’ In een brief aan de hoofdredactie van The Economist hekelt de Italiaanse ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk de jongste cover van het toonaangevend weekblad.

Op die cover staat toekomstig ex-premier Liz Truss met een vork en pizza in de hand. Ze word afgebeeld als een strijdvaardige Romeinse keizer. De pizza is het schild, de vork met wat spaghettislierten rond is het zwaard. Kwalijk en ‘gebaseerd op oude stereotypen’, oordeelt de ambassadeur. De vertaalde kop bij het plaatje: ‘Welkom in Britalië’.

The comparison to Italy is inescapable. Britain is hobbled by political instability, low growth and subordination to the bond markets. Welcome to Britaly https://t.co/4uoOyvV5zx pic.twitter.com/48AYCr0yKW — The Economist (@TheEconomist) October 19, 2022

‘Britalië’ is uiteraard een samentrekking van Groot Brittannië en Italië. Invalshoek van het grote stuk in deze editie? Een analyse die de huidige staat van het Verenigd Koninkrijk vergelijkt met wat in Italië een constante is. Waar slecht leiderschap, lage productiviteit en een slabakkende economische groei eerder regel dan uitzondering is. Niet het soort analyse waarmee het blad vrienden maakt in het laarsvormig land.

Maar het abonnement op The Economist afzeggen zit er niet meteen in. ‘Het is een plezier om te lezen’, zegt de Italiaanse ambassadeur. Iets over Italiaanse successen in de farma-, auto- of biotechsector lijkt hem een betere insteek voor het volgende Italië-stuk.