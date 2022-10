Fintroprijzen ondersteunen jonge artiesten

Twintig jonge kunstenaars krijgen een duwtje in de rug dankzij de tweede editie van de Fintroprijzen, supporting young artists.

In 2021 riepen thrillerauteur Toni Coppers en de bank Fintro de Fintroprijzen in het leven vanuit het idee dat de coronapandemie het extra lastig maakte voor jonge kunstenaars om hun carrière te lanceren. De tweede editie bekroont vijf laureaten, gespreid over evenveel categorieën: dichteres Moya De Feyter volgt Charlotte Van den Broeck op in de categorie Nederlandstalige literatuur. Ze gaat Carmien Michels en Hans Depelchin vooraf. De publieksprijs gaat naar spokenworddichter Esohe Weyden. Winnaar voor Franstalige literatuur is Clarisse Derruine. De andere laureaten zijn Maika Garnica (beeldende kunsten), regisseur en scenarist Charlie Dewulf (film en fotografie), danser en choreografe Kinga Jaczewska (dans en theater).

De laureaten krijgen 10.000 euro mee naar huis, de nummers twee en drie en de winnaars van de publieksprijzen krijgen elk 2.000 euro. De finalisten kunnen ook rekenen op praktische ondersteuning, van residentieplekken tot mentorships door bekende kunstenaars en webinars over copyright en contracten.