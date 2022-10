Antwerp houdt KV Oostende op nul en strijkt deugddoende zege op

Antwerp heeft na een magere drie op negen aangeknoopt met een zege. KV Oostende werd op de Bosuil met 3-0 verslagen. De Great Old begint met vertrouwen aan een stevig vijfluik.

Een van de grootste gevaren in het voetbal is onderschatting. Vraag maar aan KV Oostende. De Kustboys onderschatten donderdagmiddag de file op de Antwerpse ring en kwamen zodoende amper 45 minuten voor de aftrap op de Bosuil aan. De wedstrijd werd dan ook met vijftien minuten uitgesteld. Voetballen op donderdagavond om 18.30 uur: ook niet alles.

Er helemaal niet bij aan de aftrap: Jelle Bataille. De rechtsachter mocht na zijn non-match van afgelopen weekend tegen Standard op de bank beginnen tegen zijn ex-ploeg. Ritchie De Laet, voor het eerst in meer dan een maand aan de aftrap, was zijn vervanger.

Het was diezelfde De Laet die Antwerp al vroeg op voorsprong bracht. Na een goeie actie van Sam Vines op links, vond Vincent Janssen De Laet aan de rand van de zestien. Die trapte de bal in één tijd en loeihard in de rechterwinkelhaak. Bedanken voor het vertrouwen, heet dat dan. Antwerp al na amper twee minuten op rozen.

Halfweg de eerste helft maakte De Laet ook bijna zijn tweede goal van de avond. Na een goeie vrijetrap van Balikwisha legde Janssen slim terug voor De Laet, die in één tijd de 2-0 binnen trapte. Ware het niet dat Janssens buitenspel stond op de vrijschop van Balikwisha.

Foto: Isosport

Antwerp liet het niet aan zijn hart komen en had in de eerste helft geen kind aan Oostende. Moet gezegd: de Kustboys kwamen wel erg zwak voor de dag. Zonder echt hard op het gaspedaal te moeten duwen, voetbalde Antwerp voor nog een paar kansjes bij elkaar. Het vizier van Balikwisha – na zijn blessure midden augustus voor het eerst in de basis– stond nog niet scherp genoeg afgesteld. Hij plaatste de beste poging naast.

Verwarrend begin tweede helft

Yves Vanderhaeghe probeerde in te grijpen bij de rust en gooide er met Manuel Osifo en Nick Batzner twee frisse krachten in. Al na een minuut in de tweede helft leken die wissels op te brengen. Na een duel tussen Uroghide en Janssen belandde de bal voor de voeten van McGeehan. Die kwam oog in oog met Butez te staan en trapte de 1-1 binnen. Bij Antwerp gingen ze ervan uit dat McGheehan buitenspel stond. De Kustboys trokken zich daar niets van aan en vierden alsof hun neus bloedde. Verwarring alom op de Bosuil, tot Bert Put door zijn VAR naar het scherp werd geroepen. Die had een overtreding van Uroghide gespot, waarna de 1-1 werd afgekeurd.

Vijf minuten later stelde Antwerp maar zelf orde op zaken. Na een snelle inworp kreeg Janssen de bal aan de hoek van de achterlijn en de zestien meter. In twee pogingen zette de Nederlandse spits, ook voor rust al zeer nuttig in het samenspel, voor richting tweede paal. Daar duwde Ekkelenkamp de 2-0 binnen. Een oranje doelpunt.

Foto: Isosport

Na die dubbele voorsprong was de veer bij KVO helemaal gebroken. Van Bommel kon al aan de match van zondag tegen KRC Genk beginnen denken en haalde op het uur Pacho en Balikwisha naar de kant. De Great Old liet nog een paar stevige kansen liggen om de score verder uit te diepen, tot Michael Frey zich ermee ging bemoeien. Na een knappe combinatie door het centrum trapte de voor Janssen ingevallen Zwitser er tien minuten voor tijd 3-0 van. De Bosuil amuseerde zich. En scandeerde tussendoor zowaar de naam van Radja Nainggolan.

Een comfortabele en welgekomen zege dus voor Antwerp. De komende weken wachten SK Beveren in de Croky Cup en KRC Genk, Charleroi, Anderlecht én Club Brugge in de competitie. Een stevig vijfluik dus. Eentje waaraan Van Bommel en co. met vertrouwen kunnen beginnen.