Fedasil moet na rechtszaak opvangcentrum in Molenbeek sluiten

Fedasil verliest in volle opvangcrisis een 400-tal plaatsen voor asielzoekers in Molenbeek. De gemeente Sint-Jans-Molenbeek heeft na lange tijd voor de rechtbank afgedwongen dat een geselecteerd gebouw niet als opvangcentrum voor asielzoekers kan dienen. Dat schrijven verschillende media en wordt aan Belga bevestigd.

De timing is ongelukkig, maar het dossier sleept al een half jaar aan. Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, gaf Molenbeek toestemming om in het leegstaande gebouw tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op te vangen, maar het weigerde nadien dat het rusthuis plots omgevormd werd tot opvangcentrum voor asielzoekers.

In juni diende stapte Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) naar de rechtbank van eerste aanleg en in juli kreeg ze daar haar gelijk. Fedasil ging in beroep, maar de rechter bevestigt de eerste uitspraak. Fedasil moet het opvangcentrum van 400 plaatsen zo snel mogelijk leegmaken.

‘We waren vanaf het begin tegen een opvangcentrum voor asielzoekers, want het gebouw is stedenbouwkundig niet conform en ligt in een residentiële buurt. We nodigen staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) uit om de uitspraak te respecteren’, zegt Rachid Barghouti, woordvoerder van burgemeester Moureaux.

Het is nu afwachten of Fedasil de asielzoekers uit het gebouw zal verwijderen, want de timing blijft hoogst ongelukkig. In Molenbeek houden ze weliswaar voet bij stuk.

‘We zijn al een van de meest solidaire gemeenten en hebben al 400 tot 500 opvangplaatsen voor kwetsbare mensen en migranten op ons grondgebied. Terwijl we een van de armste gemeenten zijn’, besluit Barghouti.

Staatssecretaris De Moor is niet opgezet met de sluiting. ‘Ik betreur enorm dat hier spelletjes worden gespeeld om asielzoekers niet te moeten opvangen’, zegt ze. De Moor gaat een dossier indienen bij het Brussels gewest om een uitzondering te vragen. ‘Vandaag hoorde ik in het parlement nog van alle partijen dat ze niemand op straat willen zien slapen.’