Sterke Goffin naar kwartfinales European Open

Een prima, agressieve partij en met Diego Schwartzman een top-20-speler aan de kant gezet: David Goffin kan het nodige vertrouwen tanken uit zijn overtuigende 7–6, 6–2-zege op de European Open.

‘Allez David, allez David, allez!’ Het was 18.50 uur, David Goffin (ATP 58) en Diego Schwartzman (ATP 19) waren elkaar al meer dan een uur het leven zuur aan het maken, toen de veer bij de Argentijn leek te breken. Goffin had in die eerste set liefst zeven breakpunten verzameld, maar er slechts ééntje benut, om meteen nadien zijn service uit handen te geven. Daarop hielden beiden gelijke tred tot 6–6, een tiebreak moest dus de beslissing brengen.

En het moet gezegd: daarin liet de uitgeweken Luikenaar zien waarom hij ooit tot de top-20 van de wereld behoorde. Met onder meer een ace en enkele forehandwinners maakte hij het Schwartzman, twee jaar geleden nog het nummer acht van de wereld, knap lastig. Op zijn eigen opslag maakte Goffin het af: 7–6 (7/3). Gebalde vuist, oerschreeuw: en of het deugd deed.

Agressief en aanvallend

Goffin staat niet bekend als de meest extraverte tennisser, maar verwende de goed gevulde Lotto Arena met agressief, snedig en aanvallend spel. Een groot verschil met dinsdag, toen hij meer dan drie uur moest vechten om zich te ontdoen van het 17-jarige Belgische toptalent Gilles-Arnaud Bailly, het nummer twee bij de junioren.

Schwartzman, het derde reekshoofd op de European Open, had in het verleden al vier keer verloren tegen onze landgenoot. De enige keer dat hij hem wist te kloppen, was uitgerekend in Antwerpen vier jaar geleden. Maar ook in de tweede set werd al snel duidelijk dat een herhaling daarvan niet voor dit jaar zou zijn.

Goffin stoomde door en toen hij de tweede opslag van de Argentijn afsnoepte, was het over en out voor de verliezende finalist van vorig jaar. Het eerste wedstrijdpunt van de Belg, die kon rekenen op de vocale steun van het thuispubliek, redde Schwartzman nog, op de smash bij het tweede had hij geen antwoord meer: 6–2.

Kushandjes

‘Tegen Bailly stond ik meer dan drie uur op de baan, nu ging het gelukkig wat sneller’, zei een zichtbaar gelukkige Goffin, die zelfs kushandjes wierp naar het publiek, meteen na de match. ‘Ik wist dat Diego houdt van lange rally’s, dus probeerde ik zo agressief mogelijk te spelen. De lijnen opzoeken, vaker naar het net komen... En het heeft gewerkt. Ik ben heel erg blij met mijn prestatie, dit is heel goed voor mijn vertrouwen.’

Vrijdagavond wacht in de kwartfinales Richard Gasquet (ATP 82). De Franse veteraan won in 2016 de eerste editie van het vernieuwde toernooi, in de finale versloeg hij toen… Diego Schwartzman.