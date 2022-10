Geen extra autovrije zondag, wel extra dotaties voor koning Filip

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Niet genoeg

De burgemeesters van Brussel verwierpen woensdag een voorstel van minister van Mobiliteit, Elke Van den Brandt (Groen), om in 2023 twee autovrije dagen te organiseren, zo weet Le Soir. Leuk moment nochtans, die ene zondag in september waarop koning auto even voorrang geeft aan de rest. Het idee om er meer te organiseren, is dan ook niet nieuw. In 2008 was de voormalige Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (one.brussels) er voorstander van. In april 2019 keurde het Parlement een resolutie goed die het idee genegen is om zo de luchtvervuiling tegen te gaan. Ook de Brusselse horecafederatie is helemaal mee. Van den Brandt maakte het voorstel concreet: de organisatie van een tweede autovrije dag op zondag 7 mei 2023, het Irisfeest.

Niet genoeg, nee

Waarom het dossier dan blokkeert? Een centenkwestie, of wat had u gedacht. In haar nota voorziet de minister een budget van minimaal 740.000 euro. Een kleine helft (300.000 euro) zou naar de gewestelijke administratie Brussel Mobiliteit gaan om de afsluiting van invalswegen en tunnels te organiseren. Het ander deel moet de financiën ontlasten van de gemeenten die onder meer de lokale orde moeten handhaven. Maar volgens de Brusselse burgemeesters is dat budget niet genoeg. Ze eisen dat alle kosten worden vergoed door het gewest, aangezien hun gemeenten nu al de facturen zien opstapelen. Ze gaan zelf eens berekenen aan welke prijs ze bereid zijn om mee te werken.

Nog altijd niet genoeg

Het is crisis voor iedereen. Of toch niet helemaal. De dotaties voor het koningshuis blijven voorlopig ongewijzigd, zo meldt het weekblad Knack. Dankzij de automatische indexering komt er zelfs nog wat bij. Knack rekent voor wat dit betekent. In de begroting die vorig jaar werd opgesteld, ging men er nog van uit dat het totaal 37,3 miljoen euro zou bedragen. Maar door de indexering – de dotaties volgen de aanpassingen van de ambtenarenlonen – zou daar dit jaar al zeker 3,3 miljoen euro bij komen, om af te klokken op 40.687.00 euro.

Nu is het genoeg

Burgemeester van Haaltert Veerle Baeyens (N-VA) wordt ervan beschuldigd machtsmisbruik te hebben gepleegd. Ze zou ze de overplaatsing van een hoofdinspecteur hebben gevraagd nadat die zes parkeerboetes had uitgeschreven tijdens een eetfestijn van de partij. Ontoelaatbaar, zo vindt oppositiepartij Vlaams Belang. Baeyens noemt de beschuldigingen volgens Belga ‘flagrant onwaar’ en ontkent dat ze om een overplaatsing heeft gevraagd in de brief, die ze evenwel niet openbaar wenst te maken. ‘Ik heb wel degelijk een officieel schrijven gericht aan de korpschef om mijn bezorgdheden te uiten tegenover een specifieke medewerker binnen de politiezone’, erkent ze bij Het Nieuwsblad. ‘Na de werkwijze van de medewerker te hebben afgetoetst in functie van de strategische doelstellingen, maakte ik mij zorgen over hoe alles is verlopen. Ook in het verleden stelde ik mij hierover al vragen. Daarom heb ik een schrijven gericht aan de korpschef.’ Zo, helemaal uitgeklaard, toch? De zaak wordt besproken tijdens een politiecollege dat volgende week maandag gepland staat.