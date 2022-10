Cadeaus van Poetin aan Berlusconi ‘in strijd met Europese sancties’

Op de twintig flessen wodka die de Italiaanse politicus Silvio Berlusconi als verjaardagsgeschenk kreeg van de Russische president Vladimir Poetin gold een invoerverbod. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie.

Berlusconi kreeg voor zijn verjaardag eind september 20 flessen wodka van Poetin. Maar die hadden nooit mogen aankomen door het invoerverbod, meent de Commissie. ‘Voor geschenken geldt geen uitzondering’, maakt een woordvoerder van de Europese Commissie duidelijk aan het persagentschap Reuters.

De excentrieke Berlusconi had recent verklaard dat hij en Poetin het nog goed met elkaar kunnen vinden. In het kader van hun bromance schreef hij ‘hele lieve brieven’ aan het Kremlin, waarop Poetin ‘lieve brieven’ terugstuurde in het gezelschap van twintig flessen Russische wodka.

DS VIDEO - Berlusconi praat over verjaardagscadeau van ‘vriend’ Poetin in gelekte audio. Video: De Standaard

Het is aan de Italiaanse autoriteiten om zo’n importverbod te handhaven. Of de Commissie daarom zal optreden tegen Italië, is onduidelijk.

Berlusconi is een van de spilfiguren in de huidige Italiaanse regeringsvorming. Giorgia Meloni, die samen met Berlusconi’s partij naar de kiezer trok, zit verveeld met de pro-Russische houding van de ex-premier.