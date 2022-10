Podcast | Komt Boris Johnson nu al terug?

‘Gezien de situatie kan ik het mandaat, waarvoor ik gekozen werd, niet vervolledigen.’ Dat zei de Britse premier Liz Truss donderdagmiddag en daarmee wordt ze de kortst regerende premier ooit van het Verenigd Koninkrijk. Een persoonlijk drama en een drama voor haar partij. Maar vooral een drama voor het land dat ongemeen turbulente tijden doormaakt.

En dan luidt de vraag natuurlijk: wat nu? En ook wel: wie nu? Het lijkt onwezenlijk maar een van de favorieten als nieuwe premier is de oude premier, de man die de verkiezingen had gewonnen voor de Tories: Boris Johnson.



