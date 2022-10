Podcasttips | Leer de machtigste man ter wereld eens wat beter kennen

Werd een Vlaamse tandarts het slachtoffer van een gifmenger? Radio 1 vertelt hoe dat zat. The Economist doet een nobele poging om Xi Jinpings leven te begrijpen en productiehuis Serial bewijst dat het ook klein kan.

‘Max, ik ben kwaad op u.’ Collega Heleen Debeuckelaere stormde af op mijn bureau. Ik zette me schrap. Wat had ik mispeuterd? ‘Door jouw schuld ben ik hooked aan Death of an artist, maar nu moet ik telkens een week wachten op een nieuwe aflevering.’ Deze week kan ik Heleen geruststellen: de tips zijn deze keer volledig bingeable. En mensen verslaafd maken aan podcasts, het is een risico dat ik er graag bijneem.

Over verslaving gesproken, hoe verslavend is intensief sporten? In DS Vandaagvertelt psycholoog Jef Brouwers waarom een mens in godsnaam zou meedoen aan het WK triatlon in Hawaï. Fysiek, mentaal én financieel is dat een van de zwaarste sportevenementen ter wereld. Triatleet Isabel Geerardyn had het er allemaal voor over.

Beluister ‘DS Vandaag’ >

Wie is Xi Jinping echt? In acht afleveringen probeert The Economist erachter te komen. Foto: The Economist

1. Xi Jinping, een prins die keizer werd

De biografie is duidelijk aan een opmars bezig als podcastgenre. Johan Op De Beeck zorgde op Klara al voor uren luisterplezier met zijn achtdelige vertelling over Napoleon. De BBC-biografie van Poetin blijft hoge toppen scheren in onze app. En in de Belgische hitlijsten duikt sinds enkele weken ook The prince op, een achtdelige reeks over Xi Jinping van The Economist.

Chinacorrespondent Sue-Lin Wong gaat op zoek naar het ware gelaat van de raadselachtige, Chinese leider. Ze gaat daarin grotendeels chronologisch te werk. De eerste aflevering belicht dan ook de jeugd van Xi Jinping. Xi’s vader was een hoge partijfunctionaris die, zoals zovele leiders toen, jarenlang uit de gratie was gevallen bij Mao Zedong. De Culturele Revolutie was hard voor Xi, maar paradoxaal genoeg heeft het zijn toewijding aan de Partij alleen maar vergroot.

Nu de Chinese president aan zijn derde termijn is begonnen en misschien wel de machtigste man op aarde is, kan het geen kwaad om vier uur van je tijd opzij te zetten om hem beter te leren kennen.

P.S. In onze podcastapp vind je vanaf nu ook een categorie ‘biografie’, met onder andere ook Dolly Parton’s America en Bunga Bunga over Berlusconi. Ken je zelf nog sterke biografische podcasts voor het lijstje? Laat het mij weten op podcasttips@standaard.be

Beluister ‘The prince’ >

Rachel McKibbens verloor haar broer en vader aan covid-19. Een pijnlijk afscheid. Foto: NYT/Serial

2. Inzoomen op een disfunctioneel gezin

Serial is niet alleen de iconische truecrimereeks die tot de vrijlating van Adnan Syed heeft geleid, het is ook een productiehuis voor podcasts dat in 2020 eigendom werd van The New York Times. Meestal maken ze ambitieuze reeksen, zoals The trojan horse affair over islamofobie en de pers in Engeland, of The improvement association, over het Amerikaanse onderwijssysteem. Dat het ook klein kan, bewijst Serial deze week met We were three.

Producer Nancy Updike liet zich onderdompelen in het turbulente leven van Rachel McKibbens, een Amerikaanse punkpoëet en moeder van vijf. Tegenslagen verwerkt zij gewoonlijk in haar gedichten, maar wanneer haar vader en broer omkomen door covid-19 is ze sprakeloos. ‘Daarom ben jij hier’, zegt ze aan Updike. Updike is een veteraan in het radiovak. Ze verdiende haar strepen bij This American lifeen weet dus wel hoe je de chaos van een leven in de nette plooi van een verhaal kan leggen.

De reflex van de meeste vertellers zou zijn om Rachel McKibbens verhaal op te waarderen tot allegorie voor het verdeelde Amerika, waar paranoia en samenzweringstheorieën leiden tot familiale tragedies. Maar in plaats van uit te zoomen, zoomt Updike in. ‘Door covid is ons allemaal ingepeperd dat we vooral moeten opletten met onderliggende aandoeningen’, zegt ze aan het begin van de tweede aflevering. ‘Maar het zijn niet alleen mensen die onderliggende aandoeningen hebben. Ook families en zelfs landen hebben ze.’

En zo slorpt ze de luisteraar op in het disfunctionele gezin, waar fysiek geweld en alcoholisme de verhoudingen vergiftigen, en waar alle leden als magneten uiteindelijk toch weer naar elkaar toetrekken. Wie geïnteresseerd is in menselijke verhalen en complexe familiale verhoudingen, ontdekt hier een mooie nieuwe reeks. Maar echt erin hakken, zoals bijvoorbeeld psychologische pareltjes als Unreaden Sorry about the kid, deed het niet.

Goed om weten: de soundtrack werd gemaakt door Sophie Allison, die indierockliefhebbers kunnen kennen als Soccer Mommy.

Beluister ‘We were three’ >

Een truecrimereeks met het allure van een stripverhaal. Foto: VRT Max

3. In de ban van een straf verhaal

Wat is dat met truecrimereeksen van de VRT en stripverhalen? Terwijl mijn collega Marjan Justaert bij Señor Sarens een Kuifjegevoel kreeg, dan moest ik bij hun nieuwe reeks, De gifmenger, eerder denken aan Jommeke. Per toeval kwam onze protagonist, onderzoeksjournalist Stefaan Anrys, op de tandartsstoel een sinister verhaal ter ore. Twintig jaar geleden was zijn tandarts om onverklaarbare redenen op de spoedgevallendienst beland met verlammingsverschijnselen en hallucinaties. Daar moet Anrys het fijne van weten.

De tandarts heeft daar duidelijk weinig zin in. Hij werkt amper mee. Maar waar een verhaal is, is een weg. Zelfs de doodlopende straatjes worden enthousiast bewandeld. ‘Is mijn tandarts misschien een heks?’, vraagt Anrys zich hardop af. ‘Verhip!’, vul ik aan. Later volgt nog een staaltje Jommekeslogica: ‘En dan herinner ik mij dat Sabine zei, dat als het een grote strafzaak was geweest, dat journalisten daarover geschreven zouden hebben. Dus als het wedervaren van mijn tandarts in de media is geweest, moet ik een artikel kunnen terugvinden.’ Op deze momenten - en de momenten waarop Anrys uitlegt dat ‘Colombia een land in Zuid-Amerika is’ en dat ‘mortieren grote porseleinen potten zijn, waarin producten gemengd worden’ - vraag ik me af wat deze podcast, een productie van Het Geluidshuis, onder het merk Radio 1 staat te doen.

En dan moet de ontknoping nog komen. Die blijkt –SPOILER– opvallend banaal. ‘Waarom moeten ze dat nu nog oprakelen. Het is zo lang geleden’, vraagt een gekwetste betrokkene. ‘Omdat het een heel straf verhaal is’, probeert Anrys. ‘Ja, maar is dat nu zo’n straf verhaal?’, vraagt ze hem opnieuw. De journalist moet toegeven dat het geen misdaadverhaal is waar de slechterik op het einde ontmaskerd wordt. Zo krijgen de verdachtmakingen aan het adres van de verantwoordelijke wel een heel bittere nasmaak. Het spreekt nochtans voor zich: het leven is geen strip. Waarom werd het dan zo verpakt?

Beluister ‘De gifmenger’ via VRT Max >

Beluister ‘De gifmenger’ >

Normaal beperk ik me tot drie tips, maar de hartverscheurende beelden van de orka in Cadzand brengen me nog tot een vierde. Want dat een orka in onze wateren voorkomt, is slecht nieuws. Ook in Canada zijn de geliefde dieren bedreigd. Daarom zette de Canadese openbare omroep in Killers: J pod on the brink de wetenschap op een rijtje. Het is tegelijk een ode aan dit majestueuze dier.

Beluister ‘Killers: J pod on the brink’ >

Mocht je straks kwaad zijn omdat ik je nu verslaafd heb gemaakt aan een van deze tips: graag gedaan. Ventileer gerust op podcasttips@standaard.be

Alle tips uit deze nieuwsbrief vind je in de podcastapp van De Standaard onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download hem hier.