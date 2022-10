Waarom BeReal niets met echtheid te maken heeft

Hoe echt willen we zijn op het internet? Zouden de makers van de app BeReal zich die vraag hebben gesteld? Ik betwijfel het. Oké, als zoveelste anti-Instagram-app mikken ze zogezegd op het wijdverbreide verlangen naar echtheid. En dus willen ze ons alledaagse taferelen laten fotograferen, op momenten waarop de app ons ertoe dwingt - met een biep of ander geluidje, op een willekeurig uur van de dag: ‘It’s time to BeReal’. De ongefilterde, slecht belichte beelden moeten een antwoord bieden op onze sterk gecureerde online levens. Via de selfiecamera kijk je je volgers recht in de ogen, terwijl zij door jouw omgevingslens een blik werpen op de wereld. Jouw wereld.

Joggings en vuile klavieren

Onder lichte dwang van mijn vrienden ging ik vier maanden geleden overstag. Ik zie sindsdien joggingbroeken, krokante klaviertoetsen en lagehoekselfies van het type dat grootouders ongevraagd en waarschijnlijk onbedoeld op Facebook postten toen een prikbord nog een muur heette. Grappig? Ja. Interessant? Hm.

Wat ik ook zie: gestileerde maaltijden. De vertrekhal van Brussels Airport. Schimmige neonverlichte ruimtes. Boekpagina’s tegen de achtergrond van een interieur - net scherp genoeg om een glimp op te vangen van de harmonieuze, beige inrichting. Toeval? Soms. Misschien.

BeReal vertrekt van de veronderstelling dat we onder de juiste omstandigheden niet anders kunnen en zullen dan ons authentieke zelf tonen. De app vermarkt ons verlangen naar herkenbaarheid en toegankelijkheid, maar tegelijk geeft ze ons wel de optie om vals te spelen. Wie wil, kan een post uitstellen naar een interessanter moment van de dag. En twee minuten zijn nog altijd meer dan genoeg om een foto minstens vijf keer opnieuw te maken. Zelf geprobeerd en ik ben lang niet de enige.

Mijn eerste twee weken op BeReal lazen als een reisverslag in beeld. In een Scandinavisch reisdecor was ‘real’ zijn niet moeilijk en zelfs tof, maar na mijn vakantie werd mijn visuele dagboek een herhaling van weinig prikkelende stillevens met een klavier, een laptop en een beeldscherm in de hoofdrol.

Uitgesteld staat netter

Toen ik bij een volgende aanmaning om mijn ware ik te tonen alweer aan het werk was, besloot ik om de melding te negeren tot ik op een zonnig terras zat. Betrapt: ‘Josephine Faker just posted late’. Zo wist mijn selecte groepje volgers dat ik de regels had geschonden. Het zette me aan het denken: wat ik postte was fake, maar ik postte het omdat ik geen inkijk krijg in andermans leven zolang ik zelf niks post. Maar is dat nu waar we zo naar verlangen? Het leven zoals het is, 2.0.

Blijkbaar is mijn drang naar authenticiteit ook niet zo sterk als de behoefte aan bewondering. Ik weet niet hoe het met u zit, beste lezer, maar ik behoud graag de regie over mijn online imago. Misschien hebben de makers dat begrepen? Authenticiteit is het sleutelwoord in hun marketingverhaal. Maar in een wereld van gesponsorde posts en glamoureuze, ietwat onbereikbare influencers is het woord authenticiteit alle betekenis kwijt. Het is een woord dat al te vaak expliciet opduikt bij boodschappen die allesbehalve authentiek zijn. Een beauty-influencer die ‘vanuit haar eigen ervaring’ vertelt hoe goed een dagcrème werkt, komaan. Zelfs als het duidelijk is dat het om sponsoring gaat, wordt er gegoocheld met begrippen als authentic experience.

Bottomline. Is het ooit de bedoeling geweest om echt, herkenbaar en benaderbaar te zijn op internet? Misschien houden we onszelf al een tijdje voor de gek. Zelfs onze vroegste Facebookstatussen kregen meer likes wanneer er een reisbestemming of restaurant in zat. Het gewone leven leek toen al niet interessant.

Onze online identiteit is een alter ego. Vreemd genoeg helpt BeReal ons dat te erkennen, getuige daarvan de speelse profielnamen die alluderen op Hollywoodsterren of net heel alledaagse objecten zoals stokbrood. Eerlijk? Het echte leven is saai als het niet aangedikt is met zeemzoete beelden van gebakjes in gegentrificeerde koffiehuizen, exotische bestemmingen en avontuurlijke reisverhalen. Ook al zijn die nep.

En nu weer, met BeReal. De zogezegd nonchalante, rechttoe rechtaan registraties van ons doorsnee bestaan, zijn net zo goed nep als wat Instagram ons toont. Anti-stijl is tenslotte ook een stijl. Of om het met de gevleugelde woorden van mijn collega Nikolas te zeggen: ‘Het is allemaal dikke bullshit’.

Wat u, beste lezer, bent u een gebruiker van BeReal? Gelooft u wat u ziet? Gelooft u dat internet ooit kan tonen wat authentiek is? Mail ons!

