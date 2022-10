B(r)itse strijd beslecht: krop sla houdt het langer uit dan Truss

Met het vertrek van de Britse premier Liz Truss komt een einde aan een weddenschap die de Britten dagenlang bezighield: een krop sla heeft effectief een langere levensduur dan Truss’ premierschap.

Vreugdetaferelen op de livestream van de Britse tabloid Daily Star. Lizzy Lettuce heeft er de cava ontkurkt, de Union Jack wappert fier op de achtergrond en Britten roepen in de reactiebalk op om het premierschap op te nemen.

De krop sla is erin geslaagd om langer te overleven buiten de koelkast dan Liz Truss in Downing Street 10. De fotokader die haar moest vertegenwoordigen in de strijd ligt omver. Discolichtjes fleuren de boel op. De linkse tabloid belooft ‘binnenkort’ een speech van de overwinnaar en heeft het over ‘een glorieuze overwinning’ van hun groente.

Het was The Economist die de grap vorige week leven inblies. Een analist begroef toen al het premierschap van Truss. ‘Ze is nu al historisch’, schreef hij. Van beleid kwam niets in huis, trek er dan nog eens de tien dagen rouw voor Queen Elizabeth II van af en dat betekent dat ze ongeveer zeven dagen stevig in het zadel zat. ‘Dat is de levensduur van een krop salade.’

Daarmee was de geest uit de fles. Britten begonnen druk te speculeren wie de strijd zou winnen. Daily Star nam de proef op de som met een livestream. De strijdende krop kreeg de bijnaam Lizzy Lettuce. In die zeven dagen livestream volgden minstens 350.000 mensen uit binnen- en buitenland het duel.

Het loonde dan ook de moeite om te kijken. Lizzy werd gaandeweg conform de actualiteit aangekleed. In het begin had ze alleen ogen. Daarna kreeg ze ook haar en een mond. Gisteren at ze nog tofoe. Daarmee dreef de tabloid de spot met Truss’ uitspraken over linkse politici. Die zouden alleen maar ‘tofoe eten en The Guardian lezen’.

Over de achtergrond van de krop sla is weinig bekend. Wel zeker is dat de groente werd aangekocht in een supermarkt van de keten Tesco voor 69 eurocent. Dergelijke kroppen salade hebben een gemiddelde levensduur van tien dagen.