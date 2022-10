Bits&Atomen | Straks behoort ons geklooi met wachtwoorden tot het verleden

Voor wie evenveel worstelt met wachtwoorden als wij hebben we goed nieuws. Voor wie graag via het account van vrienden naar Netflix kijkt, iets minder. Maar het vreemdste nieuws komt deze week vanop Mars waar microben die de planeet hadden kunnen leefbaar maken, zichzelf hebben uitgeroeid. En de prijs voor de dapperste dieren ter wereld reiken we uit aan tonijnen die haaien gebruiken als hun persoonlijke rugborstel. Op gevaar van eigen leven.





