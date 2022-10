Jean-Luc Crucke lijdt aan kanker

Waals Parlementslid en voormalig minister Jean-Luc Crucke (MR) lijdt aan kanker. Dat maakt hij zelf bekend op Facebook. Vrijdag wordt hij geopereerd.

‘Nee, het gebeurt niet alleen bij anderen’, schrijft Crucke op zijn Facebookpagina. ‘Kanker heeft me te pakken, maar ik ga me niet laten doen. Als man van het volk wil ik transparantie geven. Vrijdag onderga ik een chirurgische ingreep. Ik heb het volledige vertrouwen in het medische team van het Erasmusziekenhuis dat me zal verzorgen.’

Crucke zal minstens een maand moeten revalideren. ‘Ik zal daarna nog meer vastberaden zijn om me in te zetten voor wat ik rechtvaardig, essentieel en duurzaam vind.’

Crucke is een openlijke criticus van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) en werd de jongste tijd aan verschillende andere partijen gelinkt.