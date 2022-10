Apple stelde deze week zijn nieuwste generatie iPads voor. Het is weinig nieuws onder de zon. Het instapmodel kreeg een nieuw design, verder waren kleinschalige upgrades de enige vernieuwingen. Toch liet Apple het niet na er heel wat poeha over te maken.

Apple was een stuk minder luidruchtig over wat zich tegelijk in Apple’s Europese webshops voltrok. Daar werden in alle stilte nieuwe prijzen op de bestaande iPads geplakt. Hogere weliswaar, met stijgingen ...