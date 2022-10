Liz Truss heeft donderdagnamiddag haar ontslag als leider van de Conservatieve partij ingediend bij koning Charles. ‘Ik zal aanblijven als premier tot er een opvolger gekozen is’, sprak ze. Ze was 45 dagen aan de macht.

De Britse premier Liz Truss heeft na 45 dagen haar ambt al teruggegeven. Dat kondigde ze donderdagnamiddag aan op een plotse en beknopte persconferentie. ‘Gezien de situatie kan ik het mandaat, waarvoor ik gekozen werd, niet vervolledigen’, sprak ze. Truss beloofde aan te blijven tot er een nieuwe leider gekozen is. Dat moet volgende week al gebeurd zijn. ‘Op die manier blijven we op het pad van economische stabiliteit’, hoopt Truss.

Onverwacht is haar vertrek niet. Liz Truss’ positie ging aan het wankelen, nadat de ‘minibegroting’, die ze samen met haar minister van Financiën Kwasi Kwarteng had opgesteld, de financiële markten volledig om zeep hielpen. Haar plannen om belastingen te verlagen voor de hoogste inkomens werden bijgestuurd, maar de rust keerde niet terug. Kwarteng werd de laan uitgestuurd, Jeremy Hunt nam over. Die gooide de minibegroting van Truss vrijwel meteen de prullenbak in. Het einde van Trussonomics, en dus ook van Liz Truss?

Daar leek het op, maar eerst moest Suella Braverman nog vertrekken. De minister van Binnenlandse Zaken en een van Truss’ laatste vertrouwelingen werd ontslagen vanwege een vage fout. Een dag later was de positie van de premier onhoudbaar geworden. Verschillende Conservatieve parlementsleden hadden openbaar op haar ontslag aangestuurd. Zelfs de chief whip, die geacht wordt de partijlijn te bewaken (en dus te volgen), ging in tegen de partijleider.

Wanneer Liz Truss het ambt doorgeeft aan haar opvolger, zal dat de kortste termijn zijn die een premier ooit heeft gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Het vorige record stond op naam van George Canning. Die was in 1827 na 119 dagen als premier overleden.

Wie volgt op?

De vraag is wie in de voetsporen van Liz Truss zal treden. Jeremy Hunt heeft volgens de Britse media ging interesse in het hoogste ambt. Ook Michael Gove, een hooggeplaatste conservatief die overhoop lag met Truss, zou al bedankt hebben. Er wordt verwacht dat Rishi Sunak, die het onderspit delfde tegenover Truss in de vorige leiderschapsverkiezingen, de handschoen opnieuw zal opnemen. Labour, de LibDems, SNP en de Schotse premier Nicola Sturgeon roepen om parlementsverkiezingen.