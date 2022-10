Bert Heyrman wordt nieuwe hoofdredacteur VTM Nieuws

VTM Nieuws krijgt een nieuwe hoofdredacteur: Bert Heyrman volgt Michiel Ameloot op. Dat meldt DPG Media. Ameloot gaat de sportredacties van Het Laatste Nieuws en VTM leiden.

De 45-jarige Bert Heyrman zal de nieuwsdienst van VTM leiden. Tot nu toe was hij adjunct-hoofdredacteur. ‘In een televisiewereld die heel snel verandert, gaan we VTM Nieuws klaar maken voor de volgende jaren’, zegt hij. Hij zal voor continuïteit zorgen, meldt moederbedrijf DPG Media in een persbericht. Bert Heyrman neemt het stokje over van Michiel Ameloot.

De 42-jarige Ameloot was sinds begin 2021 hoofdredacteur van de nieuwsredactie, maar werd door VTM gevraagd om ‘Sporthuis News City’ te leiden. Onder die paraplu worden de sportverslaggeving van Het Laatste Nieuws en de verschillende VTM-titels samengebracht.

‘Met al zijn ervaring – eerst als sportjournalist, later als leidinggevende – en zijn passie voor de sport, is Michiel de geknipte persoon’, klinkt het in een persbericht. ‘Live sport en sportverslaggeving winnen ontzettend snel aan belang. Er liggen de komende tijd enorm veel uitdagingen en kansen op het gebied van sport, ik wil me daar nu voluit op focussen’, voegt Ameloot daar in een reactie aan toe.

Toen Ameloot VTM Nieuws ging leiden, had de nieuwsdienst er net woelige jaren opzitten. De redactie was verhuisd van de Medialaan in Vilvoorde naar het DPG-gebouw in Antwerpen, waar de redactie een plek kreeg naast Het Laatste Nieuws. Er waren verschillende wissels aan de top en een langlopend conflict tussen hoofdredacteur Nicholas Lataire en toenmalig directeur Nieuws, Kris Hoflack, was nog niet helemaal verteerd.