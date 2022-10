ACV Puls clasht met huisbankier VDK over ontslag vakbondsafgevaardigde

Het zit er bovenarms op tussen de bediendenbond ACV Puls en huisbankier VDK nadat de bank de hoofdafgevaardigde van de vakbond aan de deur heeft gezet. Deze namiddag volgt er alvast actie.

Het ontslag van vakbondsafgevaardigde Jan Gossé dateert al van maandag. De slechte cijfers van Gossé, die kantoorhouder was in het Oost-Vlaamse Waarschoot, zijn de reden volgens VDK Bank. Maar volgens ACV Puls loopt er vanuit VDK Bank al langer een lastercampagne tegen Gossé. Bovendien stelde de Federale Overheidsdienst eerder al heel wat ‘onregelmatigheden’ vast in verband met het sociaal overleg.

Het ontslag zit ACV Puls hoog. Deze namiddag zal de vakbond actievoeren aan de hoofdzetel van VDK Bank in Gent. Volgens Elke Maes, algemeen coördinator financiële sector bij ACV Puls, is er geen enkele gegronde reden voor het ontslag.

Beleid van intimidatie

Maes zegt dat VDK Bank een beleid van intimidatie voert ten aanzien van de vakbondsafgevaardigden. ‘Jan liet zich daar niet door intimideren en deed gewoon zijn werk, en dat werd hem niet in dank afgenomen.’ Gossé had eerder ook al klacht ingediend wegens pestgedrag bij de preventiedienst van VDK, wat mogelijk ook al niet in dank werd afgenomen, zegt Maes.

Een voorstel om vervroegd met pensioen te gaan en in ruil gewoon doorbetaald te worden, werd door Gossé recent afgewezen. Daarop volgde volgens Maes de beslissing hem te ontslaan. VDK Bank betaalt Gossé daarbij gewoon uit. Het abrupt ontslag van Gossé heeft onmiddellijke gevolgen voor het kantoor van VDK in Waarschoot. Gossé was er de enige werknemer. Klanten staan er nu voor een gesloten deur.

Sluiting kantoor

VDK was al van plan het kantoor te sluiten. Gossé werd slechte cijfers verweten. ‘Maar als je de vakbondswerking op je moet nemen en je bent de enige in het kantoor, kan het niet anders dat je af en toe de deuren moet sluiten, wat op de cijfers weegt’, zegt Maes.

Het conflict tussen VDK en ACV Puls is opmerkelijk omdat VDK huisbankier is van ACV Puls. Arco, de omgevallen financiële pijler van Beweging.net (ACW) was historisch ook aandeelhouder van VDK. Leen Van den Neste, ceo van VDK Bank, komt van bij Arco. Ook in de raad van bestuur zitten nog mensen vanuit de christelijke werking.

Bij VDK Bank was Leen Van den Neste niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.