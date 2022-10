De James Webb-telescoop heeft een haarscherpe opname gemaakt van de ‘Zuilen der Schepping’, acht jaar nadat zijn voorganger Hubble de nevelformatie had vastgelegd.

De nieuwe beelden zijn gedeeld door het Europese ruimtevaartagentschap ESA. Op basis van de gedetailleerde opnames van Webb onderzoeken astronomen het ontstaan van sterren. De zogenaamde Pillars of Creation zijn namelijk grote gas- en stofwolken waarin nieuwe sterren geboren worden.

De James Webb-telescoop, genoemd naar de man die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa leidde in de jaren zestig, is de krachtigste telescoop die ooit is gelanceerd. Het is een samenwerking tussen de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) en hun Amerikaanse en Canadese collega’s van Nasa en de CS. Dankzij de infraroodcamera van de nieuwe telescoop zijn er meer sterren zichtbaar en is het verschil tussen de nieuwe en de oudere sterren duidelijker.

Bekijk in onderstaande video ook de beelden die Webb van de Phantom Galaxy heeft gemaakt: